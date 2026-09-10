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На участие в ДЭГ жители Псковской области подали уже 44 575 заявлений

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На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах жители Псковской области подали уже 44 575 заявлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме. 

На территории Псковской области на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области и дополнительных выборах депутатов в трех муниципальных округах будет применяться ДЭГ — дистанционное электронное голосование. На сегодняшний день на участие в ДЭГ подано 44 575 заявлений.

Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель». На данный момент подано 1 966 заявлений о голосовании по месту нахождения.

Проголосовать можно будет в любой удобный день — 18, 19 и 20 сентября. 

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