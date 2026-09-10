«Политкухня»: Выборы-2026. Интриги, скандалы, исследования

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня», цель которого - придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам.

В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму и Законодательное Собрание Псковской области гостем клуба политических гурманов вновь станет известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Политический шеф Александр Савенко обсудит с ним самые горячие темы предвыборной кампании, продолжающие оставаться актуальными интриги и результаты социологических и политологических исследований.

Слушайте новый выпуск «Политкухни» сегодня в 18.06. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.