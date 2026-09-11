«Зеркала»: Умерли ли предвыборные дебаты в России? 

В эфире программы «Зеркала» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко поднимут тему, которая на фоне текущей избирательной кампании стала очевидной для каждого наблюдателя — системный кризис и фактическое вымирание института политических дебатов в нашей стране.

То, что задумывалось как главная площадка для жесткой конкуренции, обмена аргументами и столкновения программ, превратилось в унылое зрелище. Ситуация дошла до абсурда: кандидаты от партии власти и ключевые политические тяжеловесы просто игнорируют эфиры, оставляя студии пустыми. Почему в России так и не заладилось с культурой открытых политических дискуссий, и во что они превратились сегодня?

Почему дебаты умерли? Как и когда дебаты в России превратились из яркого шоу и инструмента борьбы за голоса в пустую формальность, от которой кандидаты стараются уклониться?

Синдром пустого кресла. Почему представители партии власти массово бойкотируют открытые эфиры и почему им стало невыгодно отвечать на прямые вопросы оппонентов и избирателей лицом к лицу?

Как это выглядит сейчас. Во что превратились современные дебаты, когда в студии встречаются только представители оппозиции, вынужденные спорить друг с другом в отсутствие главного адресата своих претензий?

Есть ли будущее? Возможна ли реальная реанимация этой традиции, или избиратель окончательно потерял интерес к предвыборным телевизионным и радио-батлам?

Подробнее об этом – в 12.04. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.