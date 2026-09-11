«Зеркала»: Умерли ли предвыборные дебаты в России?

В эфире программы «Зеркала» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко поднимут тему, которая на фоне текущей избирательной кампании стала очевидной для каждого наблюдателя — системный кризис и фактическое вымирание института политических дебатов в нашей стране.

То, что задумывалось как главная площадка для жесткой конкуренции, обмена аргументами и столкновения программ, превратилось в унылое зрелище. Ситуация дошла до абсурда: кандидаты от партии власти и ключевые политические тяжеловесы просто игнорируют эфиры, оставляя студии пустыми. Почему в России так и не заладилось с культурой открытых политических дискуссий, и во что они превратились сегодня?