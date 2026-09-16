За «Единую Россию», будущее Псковской области и нашей страны!





Список Партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области возглавляют Губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава города Пскова Борис Елкин.





Михаил Ведерников, Губернатор Псковской области:

«Настоящие достижения рождаются там, где есть единство, доверие и крепкая команда. При поддержке нашего Президента мы открываем новые возможности для развития Псковской области. И у нас большие планы на будущее. Приходите на выборы, проголосуйте за «Единую Россию», за будущее Псковской области и будущее нашей страны».





Александр Котов, председатель Законодательного Собрания Псковской области:

«Дорогие друзья! Голосуйте за сильную, эффективную и ответственную команду Партии «Единая Россия». Вместе будем развивать наш любимый регион. Только общими усилиями можно преодолеть любые трудности и добиться нужного результата».





Наталья Мельникова, сенатор от Псковской области:

«Выполнение всех социальных обязательств – это главная задача нашей Партии. Мы создаем достойные условия для жизни каждого человека. Мы сегодня всех вас призываем прийти на выборы и проголосовать за нашу команду – команду Губернатора – за Партию «Единая Россия».





Алексей Наумец, сенатор от Псковской области:

«Всю свою жизнь я служу своему Отечеству, своей Родине. Обращаясь к вам, я хотел бы попросить поддержать на выборах Партию «Единая Россия» и ее кандидатов и проголосовать за своих. Проголосовать за победу. Команда Губернатора – команда «Единой России».





Борис Елкин, глава города Пскова:

«Благодаря Партии «Единая Россия» строятся, модернизируются и капитально ремонтируются общеобразовательные учреждения. Юные псковичи ходят в обновленные детские сады, новые школы и получают знания в более комфортных условиях. Поддержите команду Губернатора и «Единой России» на предстоящих выборах».

*Все указанные в данном материале действия и планы реализуются на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».