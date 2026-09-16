5 жизненных принципов Александра Козловского





Дорогие земляки!



Каждый из нас очень любит нашу прекрасную Псковскую область и хочет, чтобы она развивалась, а жизнь людей становилась лучше. Именно в этом — и моя главная цель.

Работая в Государственной Думе в Москве и на территории Псковской области, я вместе с единомышленниками стремлюсь принести как можно больше пользы людям и оказать поддержку тем, кому необходима помощь.

Мы все — большая команда нашего Президента, национального лидера Владимира Владимировича Путина и его Партии. Вместе преодолеваем трудности и достигаем целей. Впереди у нас новые горизонты и конкретные задачи на ближайшие годы. Я и мои однопартийцы сделаем всё, чтобы оправдать ваше доверие.



С уважением, депутат Государственной Думы

Александр Козловский

Жизненные принципы Александра Козловского





1. Любить родину

Александр Козловский — патриот родного края





— Самое дорогое, что есть в моей жизни, — это Родина и моя семья. Рядом со мной мои любимые супруга, трое детей и внучка. Горжусь тем, что старшие дети — Павел и Анастасия — после окончания учебы вернулись в родные Великие Луки и трудятся на благо города вместе с земляками. Верю, что наша щедрая земля родит еще многие поколения сильных людей с душой и сердцем, наполненными Россией, воинов и защитников. И я буду делать все, чтобы жизнь моей Родины и моих земляков становилась все успешнее и радостнее!

2. Не бросать СВОих

Участники специальной военной операции — новая, подлинная элита страны и ее золотой фонд. Так о защитниках Отечества говорит Президент России Владимир Путин. Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Козловский убежден: участники и ветераны СВО, а также члены их семей должны каждый день, каждую минуту быть окружены нашим вниманием и заботой. Общая задача государства и общества — сделать так, чтобы участники СВО ни в чем не нуждались: ни на фронте, ни на гражданке. В Псковской области оказание помощи бойцам ведется на системной основе. Членами Партии и неравнодушными гражданами регулярно формируются гуманитарные грузы для защитников Родины и оказывается поддержка их близким. Александр Козловский вносит огромный личный вклад в дело поддержки участников СВО. Это и участие в гуманитарной миссии, и принятие в Госдуме необходимых законов, и привлечение героев к партийной работе. Отметим, что среди кандидатов от «Единой России» на выборах-2026 в нашем регионе целый ряд ветеранов боевых действий, в том числе участники кадровой программы «Герои земли Псковской». Чтобы донести голос героев специальной военной операции до общества и вдохновить их товарищей примером успеха, Александр Козловский взял микрофон и сам стал брать интервью у ветеранов. По его словам, эти беседы — откровенные разговоры о жизни, о боли и преодолении, о том, как не сдаваться, когда кажется, что сил больше нет.

3. Помогать людям

Александр Козловский убежден: миссия депутата — служить людям и помогать им

Поэтому он последовательно отстаивает интересы жителей Псковской области в Москве, в Государственной Думе. Но это только половина дела. Людям нужна помощь «здесь и сейчас». Понимая это, Александр Козловский еще в 2016 году создал благотворительный фонд «Земляки». За 10 лет работы фонд помог тысячам людей. Главная цель — решение актуальных проблем и поддержка людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Средства направляются на покупку лекарств, оплату лечения и реабилитации, приобретение школьных принадлежностей и детской одежды, помощь в подготовке к зиме, благоустройство дворов, развитие спорта и культурных инициатив. Свой вклад в общее дело вносит Центр бесплатной юридической помощи. За годы его существования юридическую помощь получили порядка двух тысяч человек, подготовлено около пяти тысяч юридических документов.

«Когда мы создавали фонд «Земляки», то задумывали его как «первую помощь», чтобы можно было оперативно решать неотложные, жизненные вопросы наших людей. Со временем направления работы стали шире, ведь жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи. Фонд уже много лет помогает жителям Псковской области не словами, а делом. За каждой историей — человеческое участие, внимание и желание быть рядом. Спасибо всем, кто участвует в работе фонда, кто помогает, поддерживает и не проходит мимо чужой беды. Вместе мы можем сделать больше добрых дел!»





4. Меньше слов — больше дела!

Приоритет Александра Козловского — защита интересов жителей Псковской области





Это направление занимает важнейшее место и в его партийной работе на посту секретаря регионального отделения «Единой России», и в законотворческой деятельности в Государственной Думе. Депутат Александр Козловский против безответственных обещаний и популистских предложений. В отличие от других, у него в приоритете реальная работа, а не политиканство. Его кредо: «меньше слов — больше дела». Именно поэтому жители региона дважды доверили ему представлять Псковскую область в парламенте. Вместе с коллегами депутат сосредоточен на совершенствовании законов и решении ключевых вызовов на законодательном уровне. Особенно ярко это проявилось в период пандемии коронавируса, а сегодня в центре внимания — поддержка участников СВО и членов их семей. При этом внимание уделяется и другим важным направлениям — в частности, обеспечению безопасности, повышению уровня жизни, защите прав потребителей, развитию производства и сельского хозяйства. Александр Козловский убежден: необходимо продолжать начатое. Впереди — выполнение новой Народной программы, сформированной миллионами россиян, в том числе жителями Псковской области.

5. Развивать производство!

Депутат Александр Козловский возглавляет Экспертные советы, которые проводят системную экспертизу и вырабатывают рекомендации Для Госдумы и Правительства РФ





Успешно работающие заводы и сельскохозяйственные предприятия — надежный фундамент развития экономики страны и региона. Поэтому крайне важно поддерживать уже существующие производства и открывать новые — современные, высокотехнологичные, способные выдерживать конкуренцию. В Псковской области под руководством первого заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, почетного машиностроителя России Александра Козловского активно работают региональные отделения Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей. За последние годы их деятельность стала важным драйвером промышленного развития, подготовки кадров и внедрения инноваций.

Нашего кандидата поддерживают:





Михаил Ведерников,

Губернатор Псковской области:



«Псковская область продолжает уверенно развиваться и двигаться вперед. Позитивные изменения в регионе происходят при поддержке «Единой России» в рамках реализации Народной программы. Вместе мы многое сделали, но впереди — новые цели. Наша команда продолжит работу на благо всех жителей Псковской области».





Алексей Наумец,

член Совета Федерации, генерал-майор ВДВ:



«На выборы идет мой боевой друг, товарищ, соратник Козловский Александр Николаевич. Это честный, порядочный, грамотный человек. Он всегда живет жизнью региона. Если мы все его поддержим на выборах депутатов Государственной Думы — от этого Псковская область только выиграет!»





Николай Валуев,

депутат Государственной Думы, экс-чемпион мира по боксу:



«Александр Козловский — надежный друг и коллега. Он никогда не сдается и всегда добивается поставленной цели, даже если требуется много времени и сил. Это важно в работе депутата Госдумы. И мы видим защитника интересов жителей Псковской области в Государственной Думе постоянно — как инициатора и автора важных для региона и страны законов».





Алена Аршинова,

депутат Государственной Думы:



«Я ценю Александра Николаевича за профессиональное отношение к делу и нацеленность на результат. За годы работы он приобрел огромный опыт, заслужил авторитет. Вижу, как трепетно он относится к наказам жителей Псковской области, последовательно отстаивает их интересы и помогает людям. Такой подход дорогого стоит и заслуживает уважения».

Изготовитель – ООО "Гражданская Пресса", 180007, Псковская область, г. Псков, Петровская ул., д. 51, этаж 9 помещ. 9, ИНН 6027066289. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу № 150 Козловский Александр Николаевич. Тираж – в 1 экз. Дата изготовления – 16.09.2026. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу № 150 Козловского Александра Николаевича