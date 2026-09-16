5 жизненных принципов Александра Козловского

Дорогие земляки!
Каждый из нас очень любит нашу прекрасную Псковскую область и хочет, чтобы она развивалась, а жизнь людей становилась лучше. Именно в этом — и моя главная цель.
Работая в Государственной Думе в Москве и на территории Псковской области, я вместе с единомышленниками стремлюсь принести как можно больше пользы людям и оказать поддержку тем, кому необходима помощь.
Мы все — большая команда нашего Президента, национального лидера Владимира Владимировича Путина и его Партии. Вместе преодолеваем трудности и достигаем целей. Впереди у нас новые горизонты и конкретные задачи на ближайшие годы. Я и мои однопартийцы сделаем всё, чтобы оправдать ваше доверие.
С уважением, депутат Государственной Думы
Александр Козловский
Жизненные принципы Александра Козловского
1. Любить родину
Александр Козловский — патриот родного края
— Самое дорогое, что есть в моей жизни, — это Родина и моя семья. Рядом со мной мои любимые супруга, трое детей и внучка. Горжусь тем, что старшие дети — Павел и Анастасия — после окончания учебы вернулись в родные Великие Луки и трудятся на благо города вместе с земляками. Верю, что наша щедрая земля родит еще многие поколения сильных людей с душой и сердцем, наполненными Россией, воинов и защитников. И я буду делать все, чтобы жизнь моей Родины и моих земляков становилась все успешнее и радостнее!
2. Не бросать СВОих
Участники специальной военной операции — новая, подлинная элита страны и ее золотой фонд. Так о защитниках Отечества говорит Президент России Владимир Путин. Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Козловский убежден: участники и ветераны СВО, а также члены их семей должны каждый день, каждую минуту быть окружены нашим вниманием и заботой. Общая задача государства и общества — сделать так, чтобы участники СВО ни в чем не нуждались: ни на фронте, ни на гражданке. В Псковской области оказание помощи бойцам ведется на системной основе. Членами Партии и неравнодушными гражданами регулярно формируются гуманитарные грузы для защитников Родины и оказывается поддержка их близким. Александр Козловский вносит огромный личный вклад в дело поддержки участников СВО. Это и участие в гуманитарной миссии, и принятие в Госдуме необходимых законов, и привлечение героев к партийной работе. Отметим, что среди кандидатов от «Единой России» на выборах-2026 в нашем регионе целый ряд ветеранов боевых действий, в том числе участники кадровой программы «Герои земли Псковской». Чтобы донести голос героев специальной военной операции до общества и вдохновить их товарищей примером успеха, Александр Козловский взял микрофон и сам стал брать интервью у ветеранов. По его словам, эти беседы — откровенные разговоры о жизни, о боли и преодолении, о том, как не сдаваться, когда кажется, что сил больше нет.
3. Помогать людям
Александр Козловский убежден: миссия депутата — служить людям и помогать им
Поэтому он последовательно отстаивает интересы жителей Псковской области в Москве, в Государственной Думе. Но это только половина дела. Людям нужна помощь «здесь и сейчас». Понимая это, Александр Козловский еще в 2016 году создал благотворительный фонд «Земляки». За 10 лет работы фонд помог тысячам людей. Главная цель — решение актуальных проблем и поддержка людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Средства направляются на покупку лекарств, оплату лечения и реабилитации, приобретение школьных принадлежностей и детской одежды, помощь в подготовке к зиме, благоустройство дворов, развитие спорта и культурных инициатив. Свой вклад в общее дело вносит Центр бесплатной юридической помощи. За годы его существования юридическую помощь получили порядка двух тысяч человек, подготовлено около пяти тысяч юридических документов.
4. Меньше слов — больше дела!
Приоритет Александра Козловского — защита интересов жителей Псковской области
Это направление занимает важнейшее место и в его партийной работе на посту секретаря регионального отделения «Единой России», и в законотворческой деятельности в Государственной Думе. Депутат Александр Козловский против безответственных обещаний и популистских предложений. В отличие от других, у него в приоритете реальная работа, а не политиканство. Его кредо: «меньше слов — больше дела». Именно поэтому жители региона дважды доверили ему представлять Псковскую область в парламенте. Вместе с коллегами депутат сосредоточен на совершенствовании законов и решении ключевых вызовов на законодательном уровне. Особенно ярко это проявилось в период пандемии коронавируса, а сегодня в центре внимания — поддержка участников СВО и членов их семей. При этом внимание уделяется и другим важным направлениям — в частности, обеспечению безопасности, повышению уровня жизни, защите прав потребителей, развитию производства и сельского хозяйства. Александр Козловский убежден: необходимо продолжать начатое. Впереди — выполнение новой Народной программы, сформированной миллионами россиян, в том числе жителями Псковской области.
5. Развивать производство!
Депутат Александр Козловский возглавляет Экспертные советы, которые проводят системную экспертизу и вырабатывают рекомендации Для Госдумы и Правительства РФ
Успешно работающие заводы и сельскохозяйственные предприятия — надежный фундамент развития экономики страны и региона. Поэтому крайне важно поддерживать уже существующие производства и открывать новые — современные, высокотехнологичные, способные выдерживать конкуренцию. В Псковской области под руководством первого заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, почетного машиностроителя России Александра Козловского активно работают региональные отделения Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей. За последние годы их деятельность стала важным драйвером промышленного развития, подготовки кадров и внедрения инноваций.
Нашего кандидата поддерживают:
Изготовитель – ООО "Гражданская Пресса", 180007, Псковская область, г. Псков, Петровская ул., д. 51, этаж 9 помещ. 9, ИНН 6027066289. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу № 150 Козловский Александр Николаевич. Тираж – в 1 экз. Дата изготовления – 16.09.2026. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу № 150 Козловского Александра Николаевича