Избирком и омбудсмен Псковской области обсудили доступность и прозрачность предстоящих выборов

Обеспечение доступности и прозрачности предстоящей избирательной кампании обсудили председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов на рабочей встрече. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В центре внимания были два главных направления.

Первое - разнообразие форм голосования. Стороны обсудили, как предоставить каждому жителю региона удобный способ реализовать свое избирательное право. Речь шла о голосовании по месту нахождения, возможности проголосовать дистанционно или на дому.

Второе направление - цифровизация процессов. Особое внимание уделили внедрению современных цифровых сервисов, которые делают процедуру голосования более понятной, быстрой и безопасной.



Как отметили в облизбиркоме, такая совместная работа Избирательной комиссии и Аппарата омбудсмена — важный шаг к тому, чтобы выборы прошли открыто, а участие в них было максимально комфортным для каждого жителя Псковской области.