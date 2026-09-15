Дмитрий Солонников: Выборы конкурентные и открытые

Несмотря на все опасения о возможных провокациях для срыва выборов в России со стороны недругов страны, предвыборная кампания прошла спокойно. Такое мнение в программе «Политкухня» в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Предвыборная кампания прошла спокойно, хотя еще в мае были опасения, что будут провокации из-за рубежа: думали, что будут провокации и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, как мы могли это наблюдать в июне, когда был пик топливного кризиса. Было ощущение, что могут начать раскачивать ситуацию, потому что была задача привести страну в неуправляемый хаос ко второй половине сентября. Но все прошло спокойно, и все убеждены в том, что результат будет легитимный. Выборы конкурентные и открытые. Впереди еще несколько дней агитации, и потом, во время голосования, все избирательные участки также будут полностью открытыми: у всех желающих будет возможность следить за ходом голосования», — рассказал гость студии.

Также Дмитрий Солонников прокомментировал и произошедшие изменения в законодательстве: «Это можно сравнить с хождением по полю, где расставлены мины, поэтому там должны профессионалы. Они должны иметь карту, где расставлены мины, должны уметь их отличать, правильно показывать дорожку, как пройти остальным. Поэтому сейчас кампания начинается с компании юристов. Одни готовят документы, вторые смотрят, что приготовили те, и так далее».

«Это битва серьезная, жесткая. Есть возможность снять противника или партию, это делают, и это уже победа. И электоральные юристы прекрасно понимают все эти нюансы. Кампания начинается, они ее отрабатывают: есть возможность оспорить решение о снятии кандидата. Подавалась апелляция, и вышестоящая инстанция кандидата возвращала. Такое тоже было во многих регионах. Это говорит о том, что идет нормальная, легальная и по-своему красивая юридическая борьба», — поделился мнением политолог о главных задачах электоральных юристов в составе партий.

Ранее ПЛН объявляла о старте нового проекта - «Знак качества», в рамках которого мы совместно с читателями осуществляем медиаконтроль, оцениваем по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, а также подводим ее предварительные итоги, поддерживаем проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.