Прояви характер, спаси Псковскую область!

Уже 18-20 сентября жителей Псковской области ждут выборы нового состава депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы. И от этого решения напрямую зависит — будет ли в регионе доступная медицина, новые рабочие места, хорошие дороги, а самое главное — вернется ли жизнь в малые города и села Псковской области.

Псковщина — это уникальный регион с богатой историей и хорошим промышленным и туристическим потенциалом. Но сейчас — это вымирающий регион, который выживает лишь за счет дотаций из федерального центра.

Хватит это терпеть! У ЛДПР есть четкая программа «100 дней преобразования России» и реальные решения, чтобы вернуть России величие, а нашей родной земле - экономическую самостоятельность и достойную жизнь!

ЛДПР Будет добиваться:

Новой программы развития села, которая будет реально работать;

Выравнивания зарплат бюджетников. Учитель, врач, работник культуры в регионе должны получать заработную плату наравне с федеральным центром;

Прекращения ликвидации школ, поликлиник, ФАПов и домов культуры;

Реформы налогового и бюджетного законодательства, чтобы деньги оставались в регионах – там, где их заработали;

Новой индустриализации, чтобы производство в регионе стало выгодным для местных производителей.

В Псковском региональном отделении ЛДПР есть сильная команда настоящих профессионалов, которая знает, как добиться этих изменений! Список кандидатов в Заксобрание от ЛДПР возглавляют Сергей Леонов и Антон Минаков — люди, которые знают регион и готовы работать на результат!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».