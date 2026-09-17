Прояви характер, спаси Псковскую область!

Уже 18-20 сентября жителей Псковской области ждут выборы нового состава депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы. И от этого решения напрямую зависит — будет ли в регионе доступная медицина, новые рабочие места, хорошие дороги, а самое главное — вернется ли жизнь в малые города и села Псковской области.
Псковщина — это уникальный регион с богатой историей и хорошим промышленным и туристическим потенциалом. Но сейчас — это вымирающий регион, который выживает лишь за счет дотаций из федерального центра.
ЛДПР Будет добиваться:
- Новой программы развития села, которая будет реально работать;
- Выравнивания зарплат бюджетников. Учитель, врач, работник культуры в регионе должны получать заработную плату наравне с федеральным центром;
- Прекращения ликвидации школ, поликлиник, ФАПов и домов культуры;
- Реформы налогового и бюджетного законодательства, чтобы деньги оставались в регионах – там, где их заработали;
- Новой индустриализации, чтобы производство в регионе стало выгодным для местных производителей.
В Псковском региональном отделении ЛДПР есть сильная команда настоящих профессионалов, которая знает, как добиться этих изменений! Список кандидатов в Заксобрание от ЛДПР возглавляют Сергей Леонов и Антон Минаков — люди, которые знают регион и готовы работать на результат!
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
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