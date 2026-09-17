«Справедливая Россия»: от тарифов ЖКХ до демографии — с чем партия идет на выборы

Доход семьи, доступное жилье, медицина и образование, равномерное развитие территории – главные темы в программе «Справедливой России» на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. О том, с чем партия идет на выборы, почему так важно прийти в дни голосования и отдать голос за эту партию, рассказали депутат регионального парламента, руководитель областного отделения партии Наталья Тудакова, агроном и член партии Александр Ножка, кандидат в депутаты Заксобрания, предприниматель Иван Казаченок в беседе с Александром Савенко на ПЛН FM (102.6).

Фото: Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия»

Александр Савенко: Наталья Викторовна, вы несколько месяцев ездили по области, встречались с людьми. Сейчас кампания подходит к завершению. Что вы поняли за это время? Какие проблемы жители называют вам чаще всего?

Наталья Тудакова: Главный вывод – людей в наших муниципалитетах волнуют очень схожие вещи. Мы действительно много ездили по региону, общались с трудовыми коллективами, пенсионерами и предпринимателями. Разговор быстро уходит от большой политики к обычной жизни. Люди везде говорят одинаково: растет коммуналка, не попасть к врачу, закрываются отделения в больницах, не хватает специалистов в муниципалитетах, мало хорошо оплачиваемой работы, молодежь уезжает.

На самом деле это связанные проблемы. Если у семьи невысокий доход, а коммуналка постоянно растет, люди экономят на всем остальном. Если нет работы – молодой человек уезжает туда, где она есть. Когда люди уезжают, сокращается экономика округа, становится труднее сохранять школы, медицину и инфраструктуру.

Манифест справедливости нашей социалистической партии «Справедливая Россия» дает ответы именно на этот круг проблем. Новое не должно быть в красивой формулировке «проблема», а в механизме ее решения. Поэтому мы предлагаем ограничивать рост тарифов ЖКХ и раскрывать расходы монополистов. Медицине нужно создавать такие условия, чтобы специалисту было выгодно приехать в округ и остаться работать, а не сокращать больницы.

Александр Савенко: Ваша партия много говорит о справедливости, но это достаточно абстрактное слово. Что оно означает, применительно к жизни в Псковской области?

Наталья Тудакова: Все очень просто. Если человек работает полный день и все равно считает деньги до зарплаты, это несправедливо. Если пенсионер после получения пенсии вынужден выбирать между лекарствами, продуктами, коммунальными расходами, – справедливостью это тоже не назовешь. Если житель округа должен ехать в Псков, чтобы попасть в больницу к врачу, а записи к узким специалистам достаточно длительные, – это тоже не справедливость.

Если коммунальные платежи растут, а качество услуг ЖКХ не меняется, то человек имеет право спросить, за что он платит такую сумму. Справедливость – это когда государственная система устроена вокруг нормальной и качественной жизни человека, а не ведомств и монополий.

Александр Савенко: Одна из самых заметных тем вашей кампании – коммунальные тарифы. Но коммунальная инфраструктура изношена, все дорожает. Разве можно просто взять и заморозить тарифы?

Наталья Тудакова: Коммунальная инфраструктура у нас изношена 70-80%, в отдельных муниципалитетах на все 100%. Мы не говорим, чтобы отремонтировать трубы можно бесплатно. Мы спрашиваем: почему человек должен автоматически оплачивать любую неэффективность нашей системы? В Псковской области, благодаря нашим встречам, люди хорошо понимают эту проблему. Сумма в квитанции растет, а трубы новее во дворе не становятся и аварии не исчезают.

Более семи тысяч подписей мы отправили в центральный аппарат партии для последующей передачи в правительство против очередного повышения тарифов. И слышали один и тот же вопрос о том, почему сначала повышаются цены, а с качеством обещают разобраться потом.

Позиция «Справедливой России» – в первую очередь сделать аудит расходов, добиться прозрачности работы коммунальных организаций и контроля за инвестиционными программами. И только после этого можно говорить с людьми о том, насколько экономически обоснован конкретный тариф.

Еще один принцип – коммунальные расходы не должны превращаться в неподъемную часть бюджета наших семей. Действующий порог сейчас в 20% слишком высок, большая часть зарплаты уходит на оплату коммуналки. Семья не должна платить за коммунальные услуги больше 10% совокупного дохода. Это наша позиция.

Александр Савенко: Практически все партии говорят о демографии и оттоке населения. Почему, на ваш взгляд, люди продолжают уезжать?

Наталья Тудакова: Потому что человека невозможно удержать одной любовью к родному региону. Мы действительно любим нашу Псковскую область. Люди любят место, где они родились. Но молодой семье прежде всего нужна работа. Нужна зарплата, чтобы можно было прожить и обеспечить себя и свою семью. Нужно жилье для молодежи, детские сады, школы, больницы, чтобы в них был хороший учитель и хороший врач. Если всего этого нет, люди выберут место, где проще построить нормальную, обычную жизнь.

Демография для нас – это не только пособие при рождении ребенка. Безусловно, это замечательно, молодые семьи нужно поддерживать, помогать матерям. Но это всегда среда обитания для семьи. Если мы хотим, чтобы люди оставались в Псковской области, здесь должна быть возможность нормально зарабатывать, нормально растить детей и получать социальные услуги.

Александр Савенко: Дефицит медицинских кадров существует не первый год. Что можно изменить на региональном уровне?

Наталья Тудакова: Наша главная позиция – перестать относиться к районной медицине как к сфере, на которой постоянно можно экономить. Сейчас медицина превратилась в сферу оказания услуг. Мы вынуждены платить, и платить очень дорого. Если человек вынужден ехать к специалисту в Псков, а потом выясняется, что записи к этому специалисту нет на несколько недель, – это уже не про доступное здравоохранение. Специалиста нужно не только пригласить, но и удержать, обеспечить нормальные условия жизни, жилье, достойную заработную плату и нормальную нагрузку. Да, возможно, сейчас показатели по заработной плате для врачей достаточно приличные, но врачи перегружены. Это не норма одного специалиста, соответственно, не та зарплата, которую он должен получать. Медицина связана с развитием территории в целом.

Врач не живет отдельно от общества, он также нуждается в педагогических и социальных услугах. Поэтому он тоже выбирает, где растить своих детей и строить свою семью.

Александр Савенко: Но где взять деньги?

Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» ежегодно вносит альтернативный бюджет и показывает правительству, где на все это взять деньги. Это вопрос приоритетов бюджета. Медицина и образование – не расходы, которые мы должны бесконечно сокращать, а базовая инфраструктура региона, которую нужно финансировать в полном объеме.

Александр Савенко: Александр Николаевич, вы много лет работали в сельском хозяйстве. Что сегодня является главной проблемой Псковского села?

Александр Ножка: Самая большая ошибка – рассматривать сельское хозяйство отдельно от жизни самого села. Можно сколько угодно говорить о гектарах, надоях, урожайности, но кто там будет работать, если в деревне нет нормальной дороги, ФАПа, школы, магазина, транспорта, связи? Молодой специалист туда просто не поедет.

Сельское хозяйство и развитие сельских территорий должны быть одной политикой. Необходимо возвращать неиспользуемые земли в оборот. Нужны доступные кредиты для тех, кто действительно производит продукцию. Нужна поддержка фермеров и сельхозкооперации. Но одновременно нужно развивать социальную инфраструктуру. Село – это не только земля, это люди. После работы им тоже нужны современный клуб, спорт, нормальный досуг. Без этого молодежь все равно будет уезжать в город.

Александр Савенко: Сегодня сельское хозяйство все больше укрупняется. Есть ли вообще будущее у фермеров и небольших хозяйств?

Александр Ножка: Есть, если государство перестанет создавать одинаковые условия для совершенно разных участников рынка. Большой агрохолдинг и небольшой фермер имеют разные возможности доступа к кредитам, технике и рынкам сбыта. Фермеру особенно трудно войти в торговые сети, поэтому нужны кооперативные магазины в городах и льготное финансирование для крестьянских хозяйств.

Логично, чтобы такая поддержка помогала в первую очередь обеспечивать продукцией Псковскую область. Местные рынки должны быть для фермеров открыты, и особенно важен нормальный доступ местного производителя к государственным закупкам. Для Псковской области это принципиально. Местный производитель – это не только продукция. Это рабочие места, налоги и люди, которые остаются жить на этой территории.

Александр Савенко: У вас большой политический опыт, в том числе вы были секретарем Псковского обкома КПРФ. Почему в итоге вы покинули партию и сегодня идете на выборы со «Справедливой Россией»?

Александр Ножка: Я был секретарем Псковского обкома, два срока – секретарем Псковского райкома и дважды избирался депутатом Псковского района. Я действительно много лет состоял в КПРФ и старался работать так, как считаю правильным – не ради должности, а ради конкретного результата для людей. Но в какой-то момент стало очевидно, что мои представления о том, какой должна быть партийная работа, все сильнее расходятся с тем, что происходило в региональной организации. На мой взгляд, Псковский обком постепенно перестал заниматься системной работой в интересах людей.

Меня не устраивало и то, что внутри руководства все больше сил уходило на внутренние разборки вместо нормальной работы. Я прямо говорил об этом и тогда, и сейчас могу повторить. Действия Алексеенко, Михайлова и Баева (Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Александр Баев – представители Псковского областного отделения КПРФ – ред.), на мой взгляд, не усиливали организацию, а наоборот, отталкивали людей, которые хотели реально работать.

Последней каплей для меня стала ситуация вокруг конференции общественной организации «Дети войны», в которой я работал председателем. Поведение первого секретаря областного комитета я тогда счел непорядочным. После этого решение об уходе для меня фактически было принято.

У меня принципиальный подход. Партия – это инструмент, который нужен для того, чтобы защищать человека труда, добиваться нужных законов, помогать людям и развивать регион.

Если партия превращается в замкнутую систему, которая больше занята собой, чем проблемами жителей, я не вижу смысла делать вид, что все нормально. Поэтому сегодня я иду на выборы со «Справедливой Россией». Здесь я вижу возможность заниматься тем, ради чего вообще когда-то пришел в политику – конкретно