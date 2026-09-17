Михаил Ведерников: Настоящие достижения рождаются там, где есть единство, доверие и крепкая команда

Настоящие достижения рождаются там, где есть единство, доверие и крепкая команда, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Приходите на выборы, проголосуйте за "Единую Россию", за будущее Псковской области и будущее нашей страны», - призвал глава региона.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.





Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»