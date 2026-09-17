«Дневной дозор»: Когда идти голосовать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как будете голосовать (через ДЭГ, в первый, второй или третий день выборов? В какой день представители политических партий в Псковской области призывают посетить избирательные участки свой электорат?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Впереди старт трехдневного голосования, и политические партии активно призывают своих сторонников прийти на выборы. Однако единого подхода к тому, как и когда это делать, сегодня нет — партии предлагают совершенно разные стратегии. Одни призывают избирателей использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), другие делают ставку на мобилизацию в самый первый день, а оппозиция традиционно призывает идти на участки в последний момент — в воскресенье.

За каждым из этих призывов стоит своя математика и политтехнологическая логика: от удобства и скорости до попыток повлиять на итоговый контроль за бюллетенями. Выбор конкретного дня или формата становится для избирателя не просто организационным моментом, а частью общей политической стратегии.

Мы решили поговорить с лидерами политических партий и выяснить, какой именно стратегии придерживается каждая из них и почему считает свой подход наиболее верным. В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал, какого подхода к способу и времени голосования придерживаются в политическом объединении. Он объяснил, в каком случае есть смысл прийти на избирательные участки в первый день.

«Рекомендаций каких-то нет, потому что на встречах мы всегда говорим, что у нас трехдневное голосование. У нас есть возможность проголосовать дистанционно, поэтому выбирайте любой удобный для вас день для голосования. Конечно, ввиду того, что многие в выходные планируют какие-то поездки, мы предлагаем тогда, чтобы не откладывать, проголосовать в первый день. Но опять-таки это зависит от возможности и от желания. Кто-то традиционно, у нас есть такие однопартийцы, ходит голосовать только в воскресенье, вместе с семьей, то есть это определенное событие для всей семьи. Мы их горячо поддерживаем. Каждый принимает решение, в какой день проголосовать, самостоятельно. Мы на это повлиять не можем, но мы говорим обязательно воспользоваться правом голосования».

Безальтернативную позицию по оптимальному дню голосования, по словам первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, занимают коммунисты.

«Это официально опубликовано везде, в том числе в наших информационных листовках, агитационных материалах: приходите 20 сентября на выборы. Желательно после обеда. Голосовать бумажным бюллетенем».

А вот руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова отметила, что эсеры говорят избирателям лишь о том, что проголосовать важно, а каким способом это будет сделано - пусть выбирает сам человек.

«У нас способа и подхода конкретного нет. Мы призываем всех граждан проявить участие, солидарность и сделать выбор. Прийти на избирательные участки 18, 19, 20 сентября в удобное время. Кому-то, если удобно, сделать это дистанционно. Для молодежи, например, это один из приоритетов. Пускай это будет дистанционно, но обязательно принять участие в голосовании, от голоса каждого из нас зависит дальнейшее развитие Псковской области и страны в целом».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков солидарен с позицией Петра Алексеенко. Однако он назвал и альтернативу для тех, кому предложенный способ голосования не подходит.

«Свою позицию я высказывал уже неоднократно. Мы призываем людей, по возможности, прийти на участки в воскресенье, в последний день голосования. По нашему убеждению, это минимизирует риски, что голос может быть неправильно посчитан. В случае, если в воскресенье у вас нет физической возможности прийти на избирательный участок, тогда, вторым методом, мы рекомендуем воспользоваться ДЭГом. Если у человека нет возможности воспользоваться и ДЭГом, сейчас всякое бывает, плохой мобильный интернет, тогда уже как третий способ - приходить в пятницу или в субботу. Но изначально мы призываем всех приходить голосовать в воскресенье - очно, ногами на избирательные участки».

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов поддержал позицию Натальи Тудаковой и обозначил, что каждый избиратель должен выбрать для себя удобное время и проголосовать.

«Есть три дня, когда будет возможность проголосовать. Если людям удобно в пятницу в 8 утра, то пускай голосуют в пятницу в 8 утра. Если им удобно в субботу вечером, то пускай голосуют в субботу. Если людям удобно в воскресенье, то пусть это будет воскресенье. Если они уезжают и не могут прийти ножками на избирательный участок, то они могут зарегистрироваться на ДЭГ и проголосовать в любое время дня и ночи с 18 по 20 сентября».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов оценил обоснованность проведения трехдневного голосования.

«Могу сказать так: в любом случае, сегодня российское законодательство, обеспечивая реализацию избирательных прав, предоставило возможность гражданам выбрать любой день из трех. Мало того, любую форму, как им удобно проголосовать: можно либо прийти ногами на избирательный участок, либо воспользоваться голосованием на дому. И, конечно же, самый простой способ, где бы ты не находился, - проголосовать при помощи электронного голосования. Вопрос, насколько все-таки обоснованно наличие трех дней, действительно дискуссионный, потому что люди привыкли на протяжении многих лет до этого голосовать в один день. Это, с одной стороны, уменьшает, я считаю, и расходы на проведение выборных кампаний, и трудозатраты членов участковых комиссий, потому что три дня - это полноценная работа по двенадцать часов. Я бы не сказал, что все очень легко. Конечно же, здесь надо смотреть статистику, как люди приходят голосовать. Если люди голосуют примерно вровень, все три дня примерно одинаковые проценты, то это трехдневное голосование востребовано. Если больше шестидесяти процентов приходит в воскресенье, то, наверное, все-таки надо подумать о том, что воскресенье сделать последним днем. Тем более, когда есть дистанционное электронное голосование. Его всегда можно распространить, допустим, с пятницы и так далее, чтоб людям дать три дня. Даже при наличии сегодня проблем с интернетом, все-таки за три дня есть, где прислонится к компьютеру или к мобильному телефону и нажать три-четыре клавиши».

Политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко объяснил, почему партии спорят о необходимости голосовать в определенный день, и назвал то, на что стоило бы обращать внимание в первую очередь.

«На первый взгляд (особенно обывателей, которые не особо интересуются политикой), спор - в какой из трех дней голосовать и каким способом - выглядит примерно как всем известная из литературы причина войны остроконечников с тупоконечниками, а именно: с какой стороны разбивать вареные яйца. Так и тут: казалось бы, ну какая разница, когда и как голосовать?! Но на самом деле не всё так просто - и тут есть как минимум два важных момента. Первый — это публичное объяснение от тех представителей оппозиционных партий, которые призывают голосовать исключительно бумажными бюллетенями, и только в воскресенье. В чем там логика? В этом случае, говорят они, наблюдатели от оппозиционных партий смогут всё проконтролировать, голос избирателя никуда не денется, тем самым исключается возможность какого-то мухлежа. Второй важный момент: такие призывы — это часть общей тактики оппозиции на выборах. С самого начала кампании всем дается понять: избирательной системе мы не доверяем, ждем подвоха, против нас играют нечестно и так далее — кто-то верит и разделяет это мнение, а кто-то считает, что это такая игра: оппозиция с самого начала уже как бы подстраховывается и объясняет возможное поражение происками власти. То есть: вот если бы выборы только в воскресенье и без ДЭГ — мы бы ого-го какой процент получили, а так — сами понимаете. Но вслед за такими заявлениями, на мой взгляд, всегда должны быть действия: как-то фиксация нарушений на выборах, если они есть, жалобы в избирком, обращения в правоохранительные органы, предъявление общественности каких-то документальных свидетельств. А как показывает практика, ничего этого мы по результатам выборов, как правило, не видим. Вот эти два момента многое объясняют. А что касается формы голосования и дня — думаю, это не главное, о чем следовало бы думать. Проблема в том, что значительная часть избирателей не участвует в голосовании — ни бумажными бюллетенями, ни дистанционно, ни в один день, ни в три дня. И вот если достучаться до этих людей, побудить их на участие в голосовании — вот это важно и значительно повлияло бы на общую ситуацию, на расклад по итогам выборов. Об этом следовало бы всем думать в первую очередь».

Таким образом, мнения наших собеседников разошлись. Одни партии уже выстроили жесткие стратегии, призывая своих избирателей прийти на участки строго в один, заранее выбранный день. Другие же считают, что сам смысл трехдневного голосования — в удобстве для людей, и каждый избиратель должен сам выбрать комфортное время, чтобы отдать свой голос. Но, отбросив тактические споры, наши собеседники едины в одном: голосовать нужно. Ведь именно от личной позиции каждого зависит, кто будет представлять наши интересы в ближайшие годы.

Александра Мошина