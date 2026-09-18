Глава Пскова Борис Елкин проголосовал на избирательном участке № 60

Глава города Пскова Борис Елкин принял участие в голосовании на избирательном участке № 60 во втором корпусе школы № 4 утром 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня в 8 утра началось голосование. Впереди у нас три напряжённых дня, жители нашей области должны выбрать кандидатов в Законодательное Собрание Псковской области и в Государственную Думу. Конечно же, это ответственный выбор - выбор всей страны. Поэтому всех призываю прийти на избирательные участки и проголосовать», - сказал Борис Елкин.

По его словам, большая часть жителей города Пскова подали заявления на дистанционное электронное голосование. «Всех, кто зарегистрировался, тоже призываю проголосовать. Современные технологии не стоят на месте и позволяют сделать это удалённо: дома, за городом или даже в другом городе. Это очень удобно. Знаю, часть людей уже проголосовала. Я сегодня решил прийти на избирательный участок и проголосовать лично», - отметил глава Пскова.

Он подчеркнул, что «от нашего выбора зависит будущее нашей страны».

«Поэтому призываю всех пойти на выборы. Сомневаться в выборном процессе не надо. Процесс полностью легитимен. Это касается и дистанционного электронного голосования, а также очного участия на избирательных участках. Не надо этого опасаться, не надо в этом сомневаться. Надо приходить и голосовать», - заключил он.

18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Участковые избирательные комиссии Псковской области традиционно открываются для голосования в 8:00 и завершают работу в 20:00.