Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков посетили избирательные участки вместе с супругами

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев и депутаты Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 18 сентября, о чем сообщили в соцсети «ВКонтакте». Депутаты посетили избирательные участки вместе с супругами.
Особое значение имеет то, что 2026 год проходит под знаком единства народов России, уточнил глава администрации Великих Лук: «Наша страна многонациональна, и каждый народ бережно хранит свою культуру, язык, историю и традиции. При этом нас объединяет общая ответственность за развитие России, наших регионов и городов».
Юлия Ярышкина приняла участие в голосовании вместе с мужем.
На избирательном участке Юлия Ярышкина встретила знакомых и жителей города. «В такие моменты особенно хорошо понимаешь, что за любыми общественными процессами стоят конкретные люди — семьи, трудовые коллективы, представители разных поколений, - поделилась она. - Как кандидат я понимаю особую ответственность публичного участия в избирательном процессе. При этом сегодня для меня было важно прежде всего исполнить свой гражданский долг и самостоятельно выразить свою позицию посредством голосования».
Дмитрий Белюков также пришёл на избирательный участок вместе с супругой. «Встретили жителей города. Кто-то пришёл проголосовать перед работой, кто-то — всей семьёй, кто-то специально нашёл время в течение дня. У каждого свои дела, заботы и планы, но участие в общественной жизни начинается именно с таких личных шагов», - заметил депутат.
«Для меня это важный день не только как для кандидата, но и как для гражданина. Считаю, что участие в выборах — это возможность каждому самостоятельно выразить свою позицию и воспользоваться своим избирательным правом, - подчеркнул Дмитрий Белюков. - Особое значение имеет возможность сделать свой выбор самостоятельно и ответственно. Независимо от того, каким способом человек голосует — на избирательном участке или дистанционно, — важно, что он принимает участие в жизни своего города, региона и страны».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
Фотографии из соцсетей Андрея Беляева, Юлии Ярышкиной и Дмитрия Белюкова.
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