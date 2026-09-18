Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков посетили избирательные участки вместе с супругами

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев и депутаты Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 18 сентября, о чем сообщили в соцсети «ВКонтакте». Депутаты посетили избирательные участки вместе с супругами.

«Сегодня, 18 сентября, перед началом рабочего дня принял участие в голосовании. Для меня участие в выборах — это прежде всего реализация конституционного права и личная гражданская ответственность. Вопросы, которые решаются на выборах, имеют непосредственное отношение к жизни нашей страны, Псковской области и муниципалитетов. Поэтому считаю важным не оставаться в стороне и самому воспользоваться своим правом голоса», - подчеркнул Андрей Беляев.

Особое значение имеет то, что 2026 год проходит под знаком единства народов России, уточнил глава администрации Великих Лук: «Наша страна многонациональна, и каждый народ бережно хранит свою культуру, язык, историю и традиции. При этом нас объединяет общая ответственность за развитие России, наших регионов и городов».

«Великие Луки — город с богатой историей и своими традициями. Здесь живут люди разных поколений, и каждый своим трудом вносит вклад в развитие родного города. Уверен, что уважение друг к другу, ответственное отношение к своим обязанностям и участие в общественной жизни помогают нам вместе решать задачи, которые стоят перед муниципалитетом. Сегодня сделал свой выбор. Благодарю всех жителей, которые также принимают участие в голосовании, и работников избирательных комиссий за организацию избирательного процесса», - заключил Андрей Беляев.

Юлия Ярышкина приняла участие в голосовании вместе с мужем.

«Для меня этот день стал ещё одной возможностью лично воспользоваться своим избирательным правом. Независимо от возраста, профессии и жизненных обстоятельств, каждый гражданин самостоятельно принимает решение и несёт личную ответственность за свой выбор», - отметила депутат Великолукской городской Думы.

На избирательном участке Юлия Ярышкина встретила знакомых и жителей города. «В такие моменты особенно хорошо понимаешь, что за любыми общественными процессами стоят конкретные люди — семьи, трудовые коллективы, представители разных поколений, - поделилась она. - Как кандидат я понимаю особую ответственность публичного участия в избирательном процессе. При этом сегодня для меня было важно прежде всего исполнить свой гражданский долг и самостоятельно выразить свою позицию посредством голосования».

Дмитрий Белюков также пришёл на избирательный участок вместе с супругой. «Встретили жителей города. Кто-то пришёл проголосовать перед работой, кто-то — всей семьёй, кто-то специально нашёл время в течение дня. У каждого свои дела, заботы и планы, но участие в общественной жизни начинается именно с таких личных шагов», - заметил депутат.

«Для меня это важный день не только как для кандидата, но и как для гражданина. Считаю, что участие в выборах — это возможность каждому самостоятельно выразить свою позицию и воспользоваться своим избирательным правом, - подчеркнул Дмитрий Белюков. - Особое значение имеет возможность сделать свой выбор самостоятельно и ответственно. Независимо от того, каким способом человек голосует — на избирательном участке или дистанционно, — важно, что он принимает участие в жизни своего города, региона и страны».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

Фотографии из соцсетей Андрея Беляева, Юлии Ярышкиной и Дмитрия Белюкова.