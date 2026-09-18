Международные эксперты познакомились с работой избирательного участка №13 в Пскове

Международные эксперты из пяти стран посетили избирательный участок №13 в городе Пскове. Как сообщили в Избирательной комиссии Псковской области, это представители Миссии молодых электоральных экспертов — специализированного трека Международного фестиваля молодёжи, который недавно прошёл в Екатеринбурге.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Рабочий день на избирательном участке №13 начался с гимна Российской Федерации в исполнении фольклорного ансамбля «Плескава» ПсковГУ, что сразу задало торжественную и ответственную атмосферу, отметили в облизбиркоме.

Далее члены участковой комиссии провели для международных экспертов из пяти стран подробную экскурсию: рассказали о работе УИК, процедуре голосования и его особенностях, а также показали современное оформление участка.

«Стоит отметить особое расположение: участок находится на территории Псковского государственного университета. Благодаря этому у международных экспертов была возможность не только оценить работу избирательной комиссии, но и пообщаться со студентами вуза, которые одними из первых пришли отдать свой голос», - заметили в Избирательной комиссии Псковской области.

В течение трёх дней голосования участники делегации продолжат знакомиться с работой российских избирательных участков. В их программе — изучение процедуры голосования, различных форм волеизъявления и передовых цифровых сервисов.

18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.