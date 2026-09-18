 
Политика

ЕДГ помогает стране сплотиться в эти нелегкие времена - Михаил Ведерников

2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своей женой и дочерью посетили избирательный участок в школе №2 в городе Пскове 18 сентября, где глава региона совместно с супругой проголосовали на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

О подготовке избирательного участка в псковской школе №2 перед губернатором региона отчитался председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он объяснил, как организовано пространство избирательного участка, что, где и в каком порядке следует делать, уделив внимание и специально подготовленной зоне для детского голосования.

 

Председатель Избирательной комиссии Псковской области также показал и подготовленные памятные сувениры для всех, кто голосует впервые. Губернатор области оценил дизайн изделий.

Михаил Ведерников и его супруга сделали свой выбор и опустили бюллетени в ящик для голосования.

«Единый день голосования - очень важное событие не только для Псковской области, но и для всей России, потому что люди самостоятельно определяют, каким будет наше будущее, избирают кандидатов, которые будут обеспечивать развитие экономики, социальной сферы, благоустраивать наши территории и обеспечивать безопасность граждан. И крайне важно, чтобы в тех условиях, в которых находится сейчас наша страна, мы все сплотились, были вместе и не подводили наших ребят, которые на фронте выполняют боевые задачи. Я считаю, что каждый гражданин обязательно должен прийти и сделать свой выбор, он очень важен для страны», - заключил Михаил Ведерников.

Также со своим выбором на участке в школе №2 определился и председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, он также уже опустил бюллетень в урну.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Явка на избирательных участках в Псковской области превысила 30%

Дмитрий Белюков: Выборы в Великих Луках проходят штатно, спокойно и профессионально

804 человека проголосовали ночью в Псковской области через ДЭГ
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026