ЕДГ помогает стране сплотиться в эти нелегкие времена - Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своей женой и дочерью посетили избирательный участок в школе №2 в городе Пскове 18 сентября, где глава региона совместно с супругой проголосовали на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

О подготовке избирательного участка в псковской школе №2 перед губернатором региона отчитался председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он объяснил, как организовано пространство избирательного участка, что, где и в каком порядке следует делать, уделив внимание и специально подготовленной зоне для детского голосования.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области также показал и подготовленные памятные сувениры для всех, кто голосует впервые. Губернатор области оценил дизайн изделий.

Михаил Ведерников и его супруга сделали свой выбор и опустили бюллетени в ящик для голосования.

«Единый день голосования - очень важное событие не только для Псковской области, но и для всей России, потому что люди самостоятельно определяют, каким будет наше будущее, избирают кандидатов, которые будут обеспечивать развитие экономики, социальной сферы, благоустраивать наши территории и обеспечивать безопасность граждан. И крайне важно, чтобы в тех условиях, в которых находится сейчас наша страна, мы все сплотились, были вместе и не подводили наших ребят, которые на фронте выполняют боевые задачи. Я считаю, что каждый гражданин обязательно должен прийти и сделать свой выбор, он очень важен для страны», - заключил Михаил Ведерников.

Также со своим выбором на участке в школе №2 определился и председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, он также уже опустил бюллетень в урну.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.