Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%

Каждый четвертый зарегистрированный на онлайн-голосование на федеральной платформе избиратель уже отдал свой голос на выборах, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

«Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе ДЭГ стартовало во всех 32 регионах - в 8:00 по местному времени. Первыми начали голосовать жители Магаданской области, в 9:00 по московскому времени подключилась Калининградская область. К этому времени проголосовали уже миллион человек - это 25% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей», - говорится в сообщении.

Минцифры обращает внимание: чтобы войти на портал vybory.gov.ru, лучше использовать браузер «Яндекс», так как «в нем уже есть все необходимые сертификаты безопасности». «Если вы используете другой браузер, установите сертификаты безопасности Минцифры России самостоятельно», - добавили в министерстве.

Там отметили, что все ресурсы ДЭГ включены в «белый список»: они доступны даже в случае временного отключения мобильного интернета в целях безопасности. Одновременно в регионах организованы дополнительные точки доступа Wi-Fi - при необходимости можно подключиться к ним, пишет «Интерфакс».

Выборы разных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

Жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на «Госуслугах», могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах дистанционно, на платформе vybory.gov.ru. «Те, кто не регистрировался на ДЭГ заранее, могут отдать свой голос на своём избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя», - сказали в пресс-службе министерства.

Напомним, Псковская область входит в число регионов, где на выборах применяется ДЭГ. Для участия в дистанционном голосовании зарегистрировался 53 791 человек. В нем, в отличие от очного, голосовать можно круглосуточно. В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.