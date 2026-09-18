Антон Мороз: Голос отдал за развитие и будущее нашей страны

Депутаты Псковской городской Думы Антон Мороз и Юрий Бурлин и председатель гордумы Александр Гончаренко проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 18 сентября, о чем сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Мороз / «ВКонтакте»

«Голос отдал за развитие и будущее нашей страны! - пишет Антон Мороз. - Сегодня стартовал Единый день голосования-2026. Я проголосовал на территории моего избирательного округа в Любятово. Обстановка на участке спокойная, рабочая и благожелательная, участковая избирательная комиссия четко выполняет свою задачу. Уважаемые друзья! Участвуйте в голосовании, выбирайте тех кандидатов, которым доверяете своё будущее и будущее нашей страны!»

А его коллега Юрий Бурлин сделал выбор через дистанционное электронное голосование во время утренней пробежки.

Фото: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

«Выбрал для себя онлайн-формат. Это быстро и удобно!» - поделился Юрий Бурлин и напомнил, что ДЭГ доступно круглосуточно до 20:00 20 сентября на vybory.gov.ru. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко также голосовал через ДЭГ.

Фото: Александр Гончаренко / «ВКонтакте»