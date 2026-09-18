Наталья Мельникова: От голоса каждого из нас будет зависеть будущее страны

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента на избирательном участке №28 утром 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«От голоса каждого из нас будет зависеть будущее нашей страны, наших детей, развитие и жизнь нашей молодёжи, мир и благополучие старшего поколения», - отметила она.

Наталья Мельникова подчеркнула, что её личный выбор — это вклад в успешное развитие России и родного края.

«Мы должны сделать правильный выбор и выбрать Россию, чтобы она двигалась вперёд, имела успешное будущее и обязательное развитие. Я сегодня свой утренний час посвятила тому, чтобы прийти на избирательный участок и отдать свой голос за будущее нашей России, наших детей и любимого региона», - заключила сенатор.

18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Участковые избирательные комиссии Псковской области традиционно открываются для голосования в 8:00 и завершают работу в 20:00. В дистанционном электронном голосовании можно принять участие в любое время круглосуточно.