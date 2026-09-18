 
Политика

Наталья Мельникова: От голоса каждого из нас будет зависеть будущее страны

0

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента на избирательном участке №28 утром 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«От голоса каждого из нас будет зависеть будущее нашей страны, наших детей, развитие и жизнь нашей молодёжи, мир и благополучие старшего поколения», - отметила она.

Наталья Мельникова подчеркнула, что её личный выбор — это вклад в успешное развитие России и родного края.

«Мы должны сделать правильный выбор и выбрать Россию, чтобы она двигалась вперёд, имела успешное будущее и обязательное развитие. Я сегодня свой утренний час посвятила тому, чтобы прийти на избирательный участок и отдать свой голос за будущее нашей России, наших детей и любимого региона», - заключила сенатор.

18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Участковые избирательные комиссии Псковской области традиционно открываются для голосования в 8:00 и завершают работу в 20:00. В дистанционном электронном голосовании можно принять участие в любое время круглосуточно. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

«Политкухня»: Александр Козловский об итогах выборов и задачах «Единой России»

Выборы и мобилизация

Стало известно, как распределились мандаты в Заксобрании Псковской области
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026