«В фокусе»: Общественное наблюдение и контроль за соблюдением законности на выборах-2026

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе».

В Псковской области стартовали выборы депутатов Госдумы IX созыва и депутатов Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва, а в трех муниципальных округах - дополнительные выборы депутатов окружных Собраний. В фокусе внимания ведущего Константина Калиниченко сегодня будет тема общественного наблюдения и контроля за соблюдением законности в ходе избирательной кампании.

Чем занимается только что открывшийся региональный Центр общественного наблюдения? Могут ли туда прийти обычные граждане и понаблюдать за ходом голосования? Насколько общественное наблюдение вообще актуально для нынешних времен? Можно ли доверять дистанционному электронному голосованию? Обеспечено ли на этих сентябрьских выборах всеобщее избирательное право? Следует ли опасаться иностранного вмешательство в ход выборов?

На эти и многие другие вопросы ответят гости студии: председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами Александр Седунов и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.