Игорь Иванов: Центр общественного наблюдения обеспечивает открытость выборов

Представители Псковского областного совета профсоюзов ознакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами. Площадка традиционно развернута в большом зале Дома профсоюзов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

О деталях функционирования центра, системе видеонаблюдения и возможностях профсоюзному активу подробно рассказал председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами Александр Седунов. Он продемонстрировал, как в режиме реального времени осуществляется мониторинг ситуации на избирательных участках региона, что позволяет оперативно реагировать на любые поступающие сигналы и обеспечивать строгое соблюдение избирательного законодательства.

Значимость работы центра и важность прозрачности электоральных процедур отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов:

«Для профсоюзного движения Псковской области крайне важно, чтобы избирательный процесс в регионе проходил максимально открыто, легитимно и честно. Символично, что главный штаб общественного контроля за выборами вновь развернут именно здесь, в Доме профсоюзов. Это подчеркивает нашу общую гражданскую ответственность за будущее Псковщины. Мы лично убедились, насколько высокотехнологично и профессионально организован мониторинг: благодаря современным технологиям и работе независимых наблюдателей обеспечивается абсолютная открытость выборов, а каждый житель области может быть уверен в сохранности и объективности своего голоса».

Напомним, что Центр общественного наблюдения обеспечивает непрерывный контроль за ходом голосования. Сюда стекается вся информация от наблюдателей из городов и районов Псковской области, а на видеостену в режиме реального времени транслируется изображение с избирательных участков.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.