Игорь Иванов: Центр общественного наблюдения обеспечивает открытость выборов

Представители Псковского областного совета профсоюзов ознакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами. Площадка традиционно развернута в большом зале Дома профсоюзов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
О деталях функционирования центра, системе видеонаблюдения и возможностях профсоюзному активу подробно рассказал председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами Александр Седунов. Он продемонстрировал, как в режиме реального времени осуществляется мониторинг ситуации на избирательных участках региона, что позволяет оперативно реагировать на любые поступающие сигналы и обеспечивать строгое соблюдение избирательного законодательства.
Значимость работы центра и важность прозрачности электоральных процедур отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов:
Напомним, что Центр общественного наблюдения обеспечивает непрерывный контроль за ходом голосования. Сюда стекается вся информация от наблюдателей из городов и районов Псковской области, а на видеостену в режиме реального времени транслируется изображение с избирательных участков.
Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.
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