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Первый день голосования в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Сегодня, 18 сентября, стартовал первый день голосования на выборах. В 8:00 свои двери в области открыли 567 избирательных участков, где жители региона смогут отдать голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области. 

Более 490 тысяч жителей региона могут сделать выбор. В течение трех дней избиратели смогут проголосовать как на участке, так и онлайн - если заранее подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). А те, кто голосует впервые, получат на участках памятные подарки. Любопытный момент ждет и юных несовершеннолетних посетителей УИКов: на участках им предложат «детский бюллетень», среди кандидатов - сказочные персонажи Клубкохвостик, Обнимусик, Пушо-хвостик, Светлолапочка и Ушастик-слушастик. Кроме того, рядом с избирательными участками работают передвижные медицинские пункты. На самих участках также дежурят медработники, так что при необходимости избиратели могут получить квалифицированную консультацию врача.

Какой бы путь ни выбрал каждый из нас, важно одно - чтобы голос звучал, а не оставался в тишине. Подробнее о ходе первого дня голосования в областном центре - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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