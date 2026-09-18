Первый день голосования в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18 сентября, стартовал первый день голосования на выборах. В 8:00 свои двери в области открыли 567 избирательных участков, где жители региона смогут отдать голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Более 490 тысяч жителей региона могут сделать выбор. В течение трех дней избиратели смогут проголосовать как на участке, так и онлайн - если заранее подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). А те, кто голосует впервые, получат на участках памятные подарки. Любопытный момент ждет и юных несовершеннолетних посетителей УИКов: на участках им предложат «детский бюллетень», среди кандидатов - сказочные персонажи Клубкохвостик, Обнимусик, Пушо-хвостик, Светлолапочка и Ушастик-слушастик. Кроме того, рядом с избирательными участками работают передвижные медицинские пункты. На самих участках также дежурят медработники, так что при необходимости избиратели могут получить квалифицированную консультацию врача.

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Какой бы путь ни выбрал каждый из нас, важно одно - чтобы голос звучал, а не оставался в тишине. Подробнее о ходе первого дня голосования в областном центре - в фоторепортаже Анны Тягуновой.