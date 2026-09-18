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Члены реготделения «Единой России» сделали свой выбор в первый день голосования на выборах

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Члены Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проголосовали оффлайн или с помощью дистанционного электронного голосования в первый день трехдневного голосования по выбору депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Директор гимназии №29 города Пскова, руководитель Совета директоров школ Пскова Елена Синёва выбрала дистанционный формат голосования.

«Для меня участие в выборах — это прежде всего ответственность за общее будущее. Мы можем быть разными, иметь разные взгляды, но возможность выразить свою гражданскую позицию объединяет нас», — добавила директор гимназии.

Депутат муниципального Собрания Марина Быстрова Невельского округа начала день с посещения избирательного участка: «В спокойной дружелюбной обстановке мне выдали бюллетени. Пройдя в кабину, я сделала свой выбор: за будущее нашей страны, за будущее нашего региона! Уважаемые земляки, найдите время для голосования! Если у вас нет возможности прийти на участок или проголосовать дистанционно, вызовите членов УИК на дом. Выборы — это гражданская ответственность каждого! Присоединяйтесь!»

Советник губернатора Псковской области Павел Гомон подчеркнул важность участия каждого в судьбе страны. Он призвал земляков не оставаться в стороне, прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор, ведь от активной позиции каждого зависит будущее нашей Родины.

Директор Информационного центра «Себеж-Ресурс» Дарья Козьякова обратилась к друзьям и своим подписчикам с важным напоминанием: «Друзья! Не забудьте принять участие в голосовании! Обязательно проявите свою гражданскую позицию: посетите избирательные участки или отдайте свой голос дистанционно!»

«Голосуйте так, как удобно именно вам: на избирательном участке, дистанционно или вызвав комиссию на дом. Ваш голос важен!» — заключили в реготделении «Единой России».

18–20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Участковые избирательные комиссии Псковской области традиционно открываются для голосования в 8:00 и завершают работу в 20:00. В дистанционном электронном голосовании можно принять участие в любое время круглосуточно.

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