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Наталья Тудакова: Неучастие в выборах — передача права решать другим

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Если гражданин не участвует в выборах, он тем самым дает другим право решать за себя. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделилась депутат Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова. Сегодня она отдала свой голос на избирательном участке №15, который располагается на территории школы №17.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

«Сегодня в нашей стране происходит значительное событие. Это важные выборы: выборы депутатов Государственной Думы и на нашем, региональном уровне, выборы депутатов Законодательного собрания Псковской области. Если человек не принимает участие в выборах, он фактически передает другим право принимать решение за себя. Депутатами будут приниматься решения: о бюджете, о медицине, об образовании, о тарифах. И очень правильно своим выбором, придя на избирательный участок, доверить принимать такие решения людям, которым ты сам доверяешь», - сказала Наталья Тудакова.

Парламентарий отметила, что очное участие в выборах для нее - это дань традициям. Поэтому сегодня она приняла участие в выборах со своим сыном на избирательном участке. 

 
«Я всегда ходила на выборы со своими родителями. Теперь хожу сама и всегда принимаю участие очно. Сегодня я на участке со своим сыном, который голосует впервые», - добавила Наталья Тудакова.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.

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