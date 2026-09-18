Наталья Тудакова: Неучастие в выборах — передача права решать другим

Если гражданин не участвует в выборах, он тем самым дает другим право решать за себя. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделилась депутат Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова. Сегодня она отдала свой голос на избирательном участке №15, который располагается на территории школы №17.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Парламентарий отметила, что очное участие в выборах для нее - это дань традициям. Поэтому сегодня она приняла участие в выборах со своим сыном на избирательном участке.
Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.
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