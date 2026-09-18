Николай Козловский: Участие в выборах – возможность повлиять на развитие страны и региона

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания Псковской области. Об этом глава южной столицы региона сообщил 18 сентября на своей странице в сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»
По сложившейся традиции глава города пришел на свой избирательный участок, расположенный в гимназии. На участке организована необходимая работа: члены избирательной комиссии выполняют свои обязанности в полном объеме, сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок, присутствуют наблюдатели. Все процедуры проходят в штатном режиме, в соответствии с установленными требованиями, поделился Николай Козловский.
По его словам, важно, чтобы жители активно участвовали в формировании законодательных органов власти. Именно избранным депутатам предстоит отстаивать интересы граждан, работать над законодательными инициативами и решениями, которые непосредственно влияют на жизнь людей и развитие территорий.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
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