Явка на выборах в Госдуму составляет почти 16%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы IX созыва по состоянию на 15:25 составила 15,99%.Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, а также региональных парламентов в других регионах России проходят 18-20 сентября.

Более четырех миллионов россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин также проголосовал в первый день ЕДГ.