Явка на избирательных участках в Псковской области превысила 8%

Явка на выборах в Псковской области составляет 8,5% (без учета дистанционного электронного голосования) по состоянию на 15.00 в первый день голосования, 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Проголосовали 37 768 человек, что составляет 8,5% от общего числа избирателей. Количество избирателей, включенных в списки – 441 412 человек.

Через ДЭГ проголосовали 32 156 человек, что составляет 59%.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.