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Александр Козловский проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание с сыном и дочерью

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Сегодня проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Как и прежде, пришел на свой избирательный участок – в родной лицей №10 в Великих Луках. Вместе со мной свой выбор сделали старший сын Павел и дочь Анастасия. Всегда голосую на участке», – рассказал Александр Козловский. 

По его словам, традиционный формат выборов дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и увидеть, с каким настроением люди приходят на участки, а также пообщаться с земляками.

«У каждого из нас есть возможность повлиять на то, каким будет будущее нашей малой Родины, Псковской области и страны. Поэтому важно воспользоваться своим правом и принять участие в выборах», – резюмировал депутат.
 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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