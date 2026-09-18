Александр Козловский проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание с сыном и дочерью

Сегодня проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом парламентарий сообщил в Мах.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах
По его словам, традиционный формат выборов дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и увидеть, с каким настроением люди приходят на участки, а также пообщаться с земляками.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
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