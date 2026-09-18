Алексей Севастьянов: Участие в выборах – это гражданский долг

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов традиционно голосует с использованием бумажного бюллетеня на избирательном участке. Как сообщили в группе Заксобрания в социальной сети «ВКонтакте», свой голос на выборах в первый день трехдневного голосования парламентарий отдал на избирательном участке в деревне Изборск.

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области / «ВКонтакте»

«В нашей семье всегда было убеждение, что участие в выборах – это гражданский долг. В детстве, когда я с родителями ходил на избирательный участок, то ждал, когда же я вырасту и тоже получу право голосовать. И сегодня я счастлив, что у меня есть такое право и возможность прийти на выборы и отдать свой голос, за кого я считаю нужным. Это наша страна и наш выбор», — поделился своим отношением к участию в выборах Алексей Севастьянов.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.