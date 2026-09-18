Алексей Севастьянов: Участие в выборах – это гражданский долг

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов традиционно голосует с использованием бумажного бюллетеня на избирательном участке. Как сообщили в группе Заксобрания в социальной сети «ВКонтакте», свой голос на выборах в первый день трехдневного голосования парламентарий отдал на избирательном участке в деревне Изборск.
Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области / «ВКонтакте»
Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.
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