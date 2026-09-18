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Явка в первый день голосования в Псковской области превысила 21%

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Явка на выборах в Псковской области по состоянию на 20.00 сегодня, 18 сентября, составила 21,1%, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме. 

Проголосовали в первый день очно и онлайн 104 712 человек, что составляет 21,1% от общего числа избирателей. 

Численность избирателей с учетом ДЭГ – 495 203 человека.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.

Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

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