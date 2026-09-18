В Псковской области завершился первый день голосования

В Псковской области завершился первый день выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона. О результатах дня голосования рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов этом в ходе брифинга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Игорь Сопов напомнил, что голосование проходит в трехдневном режиме: 18, 19 и 20 сентября. По его словам, в первый день все 567 избирательных участков открылись вовремя - в 8:00 и закрылись без происшествий.
Активно идет и дистанционное электронное голосование (ДЭГ): из общего количества поданных заявок проголосовало более 70%. Голосование в ДЭГ может продолжаться и ночью.
По его словам, избирательные комиссии отработали хорошо. На каждом участке традиционно находилось оборудование для людей со слабым зрением - лупа Френеля.
Кроме того, на многих участках были открыты детские уголки и организовано детское голосование. «Детишки у нас голосовали даже целыми группами, из детского садика приходили. Это тоже очень важно. Результаты также будут известны: детская избирательная комиссия подведет итоги голосования. Мы обязательно их тоже опубликуем наряду с итогами голосования по выборам в Государственную Думу, в Законодательное Собрание», - добавил председатель облизбиркома.
В течение следующих дней также продолжит реализовываться проект «Здоровье наших избирателей», который осуществляется совместно с Министерством здравоохранения Псковской области. Статистику по итогам прививочной кампании и диспанцеризации Минздрав предоставит по итогам голосования. Однако там, где побывал Игорь Сопов, прививки делали активно.
Завтра - второй день голосования. В облизбиркоме надеются, что участки откроются также без происшествий и проблем, и избиратели придут и сделают свой выбор.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.