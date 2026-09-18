В Псковской области завершился первый день голосования

В Псковской области завершился первый день выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона. О результатах дня голосования рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов этом в ходе брифинга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Сопов напомнил, что голосование проходит в трехдневном режиме: 18, 19 и 20 сентября. По его словам, в первый день все 567 избирательных участков открылись вовремя - в 8:00 и закрылись без происшествий.

«Проблем никаких нет. У нас были обращения по некоторым вопросам. На все обращения заявители получили ответы, поэтому никаких жалоб в избирательные комиссии не поступало», - отметил глава облизбиркома.

Активно идет и дистанционное электронное голосование (ДЭГ): из общего количества поданных заявок проголосовало более 70%. Голосование в ДЭГ может продолжаться и ночью.

«Мы сегодня специально сделали фиксацию в 20:00, сколько человек проголосовало на это число, и завтра в 8:00 посмотрим, сколько проголосовало за ночь. Потому что наши избиратели, которые пользуются ДЭГ, у них есть преимущество: они могут голосовать еще и ночью. Это очень важно для них», - подчеркнул Игорь Сопов.

По его словам, избирательные комиссии отработали хорошо. На каждом участке традиционно находилось оборудование для людей со слабым зрением - лупа Френеля.

Кроме того, на многих участках были открыты детские уголки и организовано детское голосование. «Детишки у нас голосовали даже целыми группами, из детского садика приходили. Это тоже очень важно. Результаты также будут известны: детская избирательная комиссия подведет итоги голосования. Мы обязательно их тоже опубликуем наряду с итогами голосования по выборам в Государственную Думу, в Законодательное Собрание», - добавил председатель облизбиркома.

В течение следующих дней также продолжит реализовываться проект «Здоровье наших избирателей», который осуществляется совместно с Министерством здравоохранения Псковской области. Статистику по итогам прививочной кампании и диспанцеризации Минздрав предоставит по итогам голосования. Однако там, где побывал Игорь Сопов, прививки делали активно.

«Я был сегодня на объекте на площади Ленина возле главного здания ПсковГУ. Там как раз наши избиратели заходили, делали прививки или проходили диспансеризацию. В любом случае это очень востребовано, особенно в населенных пунктах, потому что там, чтобы сделать прививку или пройти диспансеризацию, надо куда-то передвигаться. А так это все на месте: можно прийти проголосовать и заодно проверить свое здоровье», - заключил он.

Завтра - второй день голосования. В облизбиркоме надеются, что участки откроются также без происшествий и проблем, и избиратели придут и сделают свой выбор.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.