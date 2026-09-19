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98-летняя жительница Псковского округа проголосовала на выборах в Госдуму

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98-летняя жительница Псковского муниципального округа проголосовала на выборах в Госдуму сегодня, 19 сентября, во второй день голосования. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

«Наш уважаемый старожил, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Псковского района Зинаида Ивановна Косьянова по многолетней традиции исполнила свой гражданский долг. Зинаиде Ивановне 98 лет! Ежегодно она пользуется своим правом голосовать на дому, с нетерпением ждет членов избирательной комиссии и считает участие в голосовании своей обязанностью. Вот что значит гражданская ответственность!», - отметила она. 

Всего на территории Псковского муниципального округа работают в штатном режиме 37 избирательных участков. Наталья Федорова вместе с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом посетили УИКи в Борисовичах, Неелово и Тямше.

 

«Сегодняшний день у нас не просто выборный, а выборно-музыкальный. Работники Псковского районного центра культуры, артисты всех Домов культуры округа организуют вблизи избирательных участков концертные программы. Таким образом, мы выполняем пожелания жителей, которые обращались с просьбами организовать небольшие музыкальные программы, чтобы выборы стали более праздничным и запоминающимся событием. Кроме того, в деревне Борисовичи, у здания ПИЛГ с 10 до 14 часов работает Флюммам и передвижной медицинский пункт: желающие избиратели могут пройти диспансеризацию», - подчеркнула глава округа. 

Напомним, что избирательные участки работают до 20:00. 

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