Молодые избиратели впервые голосуют в Псковской области

Молодые избиратели Псковской области приходят на избирательные участки, чтобы впервые воспользоваться своим избирательным правом. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

На участках впервые голосующим вручают подарки от Избирательной комиссии Псковской области: обложку для паспорта, кардхолдер и брелок-ремувку.

«Первые в жизни выборы - событие, которое запомнится», - отметили в пресс-службе.