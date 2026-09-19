 
Политика

Молодые избиратели впервые голосуют в Псковской области

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Молодые избиратели Псковской области приходят на избирательные участки, чтобы впервые воспользоваться своим избирательным правом. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

На участках впервые голосующим вручают подарки от Избирательной комиссии Псковской области: обложку для паспорта, кардхолдер и брелок-ремувку.

 

«Первые в жизни выборы - событие, которое запомнится», - отметили в пресс-службе. 

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