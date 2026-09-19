 
Политика

Псковский омбудсмен продолжает мониторинг соблюдения избирательных прав

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов посетил ряд участков, где отсутствует видеонаблюдение, поскольку на этих участках голосуют военнослужащие Российской армии вчера, 18 сентября. Данные участки обеспечены всем необходимым, имеется наглядная информация о кандидатах и политических партиях, а также кабинки (ширмы) для обеспечения тайного голосования, сообщили на сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

На участках присутствуют наблюдатели. Специально для семей, кто пришёл проголосовать вместе с детьми, были организованы детские уголки, где для ребят обеспечили досуг, и впервые организовали процедуру детского голосования. Как рассказали псковскому омбудсмену председатели и члены участковых комиссий — это нововведение было положительно воспринято детьми, и они активно приняли участие в детском голосовании.

В ходе посещения участковых комиссий Дмитрий Шахов пообщался с председателями и членами комиссий, ознакомился с организацией их работы и условиями, созданными для избирателей. Отдельные беседы прошли с наблюдателями, которые находились на участках, в том числе имеются ли у них замечания или были ли выявлены нарушения в ходе голосования.

В соответствии с решением ЦИК РФ в целях обеспечения прозрачности выборов, избирательных прав граждан каждый региональный уполномоченный по правам человека получил доступ по круглосуточному мониторингу избирательных участков, расположенных на территории субъекта РФ. На период выборов в аппарате уполномоченного по правам человека в Псковской области будет организовано круглосуточное наблюдение за избирательными участками.

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