Антон Мороз: Нынешняя избирательная кампания стала одной из самых прозрачных и конкурентных

Прошедшая избирательная кампания по выбору депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области стала одной из самых прозрачных и конкурентных. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Псковской городской Думы, кандидат в Госдуму по партийному списку «Единой России» Антон Мороз.

«Прошедшее избирательная кампания была непростой и для партии "Единая России", и для моих коллег из партии. Я считаю, что это максимально честный результат, который мы надеемся получить на выборах как в Государственную Думу, так и в Законодательное Собрание Псковской области. Однопартийцы и моя команда отработали на самом высоком уровне. Мы собирали предложения в нашу Народную программу партии "Единая Россия". Мы помогали людям на уровне нашего региона с тем, чтобы те вопросы, которые были перед нами поставлены, были успешно реализованы», - сказал Антон Мороз.

Он отметил, что минувшая кампания стала одной из самых конкурентных по количеству представленных политических сил.

«Безусловно, кампания проходила честно и конкурентно. Я думаю, что это одна из самых честных и конкурентных компаний даже по тому количеству партийных сил, которые были представлены для наших избирателей. Я могу сказать, что выборы были максимально прозрачными. Я и мои однопартийцы встречались с населением, решали вопросы, которые были нам со стороны населения заданы и представлены, решали их в максимально положительном ключе. Мы точно говорили то, что мы сможем, и как мы это сможем сделать в дальнейшем. Отдельное спасибо Избирательной комиссии Псковской области, которая обеспечила работу во всех территориальных избирательных комиссиях в режиме максимальной прозрачности», - добавил депутат.

Антон Мороз также считает, что для полноты картины нужно дождаться окончательных результатов выборов, чтобы судить о правильности проеденной кампании.

«Наверно, пока рано говорить о какой-то информации. Огромное спасибо журналистам и представителям всех источников информационного пула, который принимал участие в опросе населения по выходу из избирательных участков. Мы обладаем только той информацией, которая есть на нынешний момент в информационном поле. Я считаю, что нужно дождаться результатов, а когда мы эти результаты получим, тогда мы сможем сказать, насколько хорошо и правильно мы провели свою избирательную кампанию как партия "Единая Россия"», - добавил он.

Также депутат отметил, что ему хотелось бы видеть большее количество населения, участвующего в выборах.

«Если говорить о явке, конечно, всегда хочется большего. Хотелось бы, чтобы большее количество населения приходило на участки, выражало свое мнение, поскольку это наше дальнейшее развитие Российской Федерации, Псковской области, города Пскова. С явкой нужно работать не только в последние три дня голосования. Нужно работать в течение всего срока избрания того или иного представителя в Законодательное Собрание или Государственную Думу. Мы учтем те ошибки, которые были сделаны, но в целом считаем, что явка достаточно неплохая на нынешний момент и рассчитываем, что эта явка поможет нашей партии "Единая Россия" одержать уверенную победу», - подчеркнул Антон Мороз.

В заключение он добавил, что система дистанционного электронного голосования показала свою результативность не только для молодежи, но и для всего населения страны.