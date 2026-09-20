«Единая Россия» набирает 49,06% голосов в ходе ДЭГ

«Единая Россия» набирает 49,06% голосов в ходе дистанционного электронного голосования, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%, «Справедливая Россия» — 5,75%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 3,3 млн россиян, сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила 90,87% — данные Минцифры.

Активнее всего голосовали в Новгородской области, Республике Марий Эл, Смоленской области, Чувашии и Удмуртской Республике.

По словам Эллы Памфиловой, кибератаки осуществлялись в основном из-за рубежа: Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, Индия.