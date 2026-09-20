Антон Минаков: Задача-максимум - увеличить фракцию в Заксобрании до трех депутатов

Задача-максимум для ЛДПР - увеличить фракцию в Законодательном Собрании Псковской области до трех депутатов, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей координатор реготделения партии Антон Минаков.
Задача-минимум у партии — сохранить представительство в Законодательном Собрании. «Я уверен, что эта задача будет выполнена. Ну а задача-максимум, скажем так, не ограничена: это увеличение фракции до двух-трех и более депутатов», - подчеркнул координатор.
Традиционно по электронному голосованию у ЛДПР достаточно неплохие результаты, отметил Антон Минаков.
«Мы в основном занимали второе место. Как будет на этих выборах, покажет ближайшее время. В течение, я думаю, часов трех-четырех узнаем результаты», - заключил политик.
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