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Антон Минаков: Задача-максимум - увеличить фракцию в Заксобрании до трех депутатов

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Задача-максимум для ЛДПР - увеличить фракцию в Законодательном Собрании Псковской области до трех депутатов, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей координатор реготделения партии Антон Минаков.  

«Кампания для нас еще не закончилась, поскольку сейчас самый ответственный момент — ждем результатов. Но по итогам проделанной работы и предыдущего времени могу сказать следующее: во-первых, достаточно неожиданно высокая явка, на данный момент составляет более 56%. Также мы видим достаточно хорошую работу Псковской области. В ходе проверки избирательных участков нарушений выявлено не было. Поэтому сейчас как раз идет голосование, мы находимся в штабе и в ближайшее время планируем получать свежие данные с избирательных участков», - сказал Антон Минаков.

Задача-минимум у партии — сохранить представительство в Законодательном Собрании. «Я уверен, что эта задача будет выполнена. Ну а задача-максимум, скажем так, не ограничена: это увеличение фракции до двух-трех и более депутатов», - подчеркнул координатор.

Традиционно по электронному голосованию у ЛДПР достаточно неплохие результаты, отметил Антон Минаков. 

«Мы в основном занимали второе место. Как будет на этих выборах, покажет ближайшее время. В течение, я думаю, часов трех-четырех узнаем результаты», - заключил политик. 

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Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

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