Единороссы лидируют в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму

Кандидаты от «Единой России» лидируют в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму после обработки 20,12% протоколов УИК.

В 150-м одномандатном избирательном округе (Псковском) на кресла депутатов Госдумы претендуют девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ - Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Новые люди» - Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Родина» - Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» - Евгений Васильев.

Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%).