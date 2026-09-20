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Единороссы лидируют в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму

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Кандидаты от «Единой России» лидируют в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму после обработки 20,12% протоколов УИК. 

В 150-м одномандатном избирательном округе (Псковском) на кресла депутатов Госдумы претендуют девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ - Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Новые люди» - Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Родина» - Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» - Евгений Васильев.

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Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%). 

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