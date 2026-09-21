 
Политика

Борис Елкин: Явка на выборах значительно выше, чем в прошлые разы

0

Явка на выборы в Госдуму и Заксобрание Псковской области в 2026 году выше, чем в прошлые разы, что говорит о легитимности процесса. Такое мнение высказал глава Пскова Борис Елкин в ходе брифинга по подведению итогов выборов 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава Пскова выразил благодарность тем, кто пришел на избирательные участки и проголосовал.

«Результаты и явка значительно выше, чем были в прошлые разы. Это говорит о легитимности этого процесса», — подчеркнул Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что предвыборный процесс для «Единой России» — период, когда подводят итоги тех заслуг и той работы, которую партия уже провела.

«Мы строим планы на будущее. Народная программа — это тот пример, когда мы можем и знаем, что нам надо делать дальше. Наша деятельность будет основываться именно на ней, она будет направлена на развитие города, наших горожан и улучшение комфортного и безопасного пребывания на территории», — заявил Борис Елкин.

Он добавил, что такие высокие результаты ЕР — это серьезный вызов для партии. «Необходимо отражать доверие наших избирателей и сделать все возможное, чтобы жизнь нашего региона стала лучше», — резюмировал глава Пскова.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября. 

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.

Смотрите также

Александр Козловский получил почти 51% голосов избирателей на выборах в Госдуму после подсчета 100% бюллетеней

0

ЕР также набрала большинство на выборах в Госдуму и региональный парламент. 

Смотрите также

«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия в выборах

0

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Стало известно, как распределились мандаты в Заксобрании Псковской области

«Справедливая Россия» преодолела барьер в 5% на выборах в Госдуму

Утверждены итоги выборов в Заксобрание Псковской области по партийным спискам
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026