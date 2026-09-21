Борис Елкин: Явка на выборах значительно выше, чем в прошлые разы

Явка на выборы в Госдуму и Заксобрание Псковской области в 2026 году выше, чем в прошлые разы, что говорит о легитимности процесса. Такое мнение высказал глава Пскова Борис Елкин в ходе брифинга по подведению итогов выборов 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава Пскова выразил благодарность тем, кто пришел на избирательные участки и проголосовал.

«Результаты и явка значительно выше, чем были в прошлые разы. Это говорит о легитимности этого процесса», — подчеркнул Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что предвыборный процесс для «Единой России» — период, когда подводят итоги тех заслуг и той работы, которую партия уже провела.

«Мы строим планы на будущее. Народная программа — это тот пример, когда мы можем и знаем, что нам надо делать дальше. Наша деятельность будет основываться именно на ней, она будет направлена на развитие города, наших горожан и улучшение комфортного и безопасного пребывания на территории», — заявил Борис Елкин.

Он добавил, что такие высокие результаты ЕР — это серьезный вызов для партии. «Необходимо отражать доверие наших избирателей и сделать все возможное, чтобы жизнь нашего региона стала лучше», — резюмировал глава Пскова.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.

ЕР также набрала большинство на выборах в Госдуму и региональный парламент.