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«Справедливая Россия» преодолела барьер в 5% на выборах в Госдуму

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«Справедливая Россия» преодолела барьер в 5% на выборах в Госдуму по федеральному округу по итогам обработки около 97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

После обработки 96,95% протоколов «Справедливая Россия» набирает 5% голосов и остается на пятом месте, пишет «Интерфакс». 

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. 

В Псковской области «Справедливая Россия» на выборах в ГД набрала 4,99% голосов. 

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Напомним, что по итогам выборов в Законодательное Собрание Псковской области по партийным спискам в региональный парламент также войдут пять партий - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».  

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