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Александр Козловский рассказал, кто может стать вторым депутатом ГД от Псковской области

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По предварительным данным, в Государственную Думу войдут два депутата от Псковской области, которые продолжат отстаивать интересы региона и исполнять наказы граждан, полученные в ходе встреч в рамках наполнения Народной программы «Единой России», рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня». По словам гостя студии, из списка партии в парламент может войти депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. 

«Я хотел бы напомнить, что в целом явка по всей стране была достаточно высокая. Поддержка партии "Единая Россия" и наших одномандатников тоже высокая. И как уже заявила Элла Памфилова (глава ЦИК - ред.) в прямом эфире, ожидается, что от партии "Единая Россия" будет рекордное количество депутатов за все время: больше 348. То есть, в зависимости от того, сколько партий все-таки пройдет в Государственную Думу, количество представителей "Единой России" может увеличиться до 356 мандатов. Это очень высокий и очень достойный результат», — прокомментировал Александр Козловский.

Как отметил парламентарий, он искренне рад за своих коллег, которые работали в других округах: «Вместе мы показали достойный результат, поэтому поздравляю своих коллег-единороссов, которые прошли и в ближайшее время получат мандаты депутатов Государственной Думы».

Александр Козловский поблагодарил избирателей, поддержавших его кандидатуру на выборах депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу №150 (Псковская область). «Хотел бы всех заверить, что я продолжу работу и в нашем регионе, и в Государственной Думе, и буду отстаивать интересы, в первую очередь, Псковской области и России», - подчеркнул он.  

Также гость студии рассказал, что его коллега и однопартиец Антон Мороз, по предварительным подсчетам, проходит в Государственную Думу: «Там более сложная математика, но по подсчетам он тоже проходит, и у нас сохранятся два депутата, которые представляют Псковскую область в Госдуме, что является дополнительной возможностью. Мы будем и дальше вместе отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Это достойный результат и хорошая поддержка для самого региона».

Александр Козловский поделился и планами дальнейшей работы в составе Госдумы: «Я хотел бы продолжить работу в комитете по промышленности и торговле, имея те компетенции, которые у меня на сегодняшний день есть. У меня есть достаточно опыта работы в этом комитете: два созыва».

Гость студии прокомментировал и перспективы реализации Народной программы «Единой России».

«В последние месяцы мы провели тысячи встреч, по итогам которых набрали очень много наказов, с которыми сейчас будем работать. Я думаю, что здесь каких-то больших перерывов не будет: когда все процедурные вопросы мы закончим, завершим, примем, то сразу включимся в работу по этим наказам и по Народной программе. Я хотел бы еще раз подтвердить то, что для нас работа по Народной программе является приоритетной, поэтому мы будем реализовывать как ее региональную, так и федеральную часть. Понятно, что с течением времени будут появляться новые направления, векторы, пункты этой программы: что-то будет выполнено, что-то будет отпадать. Но тем не менее это приоритет нашей работы», — заключил Александр Козловский.

Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые прошли 18-20 сентября.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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