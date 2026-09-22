Александр Козловский: Заксобрание - фундамент работы власти в регионе

Законодательное Собрание Псковской области - прочный фундамент для плодотворной работы власти в регионе. Такое мнение депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня».

Гость студии напомнил, что список партии на выборах в Заксобрание Псковской области возглавил губернатор Михаил Ведерников.

«Он - лидер нашей команды, в которой мы работаем консолидированно. Для того, чтобы реализовывать какие-либо проекты на территории региона, нужна совместная работа законодательной и исполнительной власти, то есть ЗакСа, регионального правительства и непосредственно самого губернатора. Поэтому сейчас мы создали фундамент для дальнейшей большой и плодотворной работы в нашем регионе, — заявил Александр Козловский. - Я всегда говорю, что Законодательное Собрание – это фундамент для исполнительной региональной власти, на который всегда можно опереться, если он есть. Я считаю, что мы в эти выборы как раз подготовили этот фундамент, и в дальнейшем нам предстоит большая работа, которую надо будет совместно реализовывать».

Александр Козловский рассказал, что у команды во главе с губернатором большие планы работы по дорожному строительству, ремонту школ, газификации и реализации других социально значимых проектов.

«То есть, все направления, которые уже начаты, мы продолжим развивать. Конечно, дополнительно будут появляться новые вопросы. Мы будем также концентрироваться на демографических вопросах: поддержке многодетных семей, семей с детьми. Этому будет уделяться особое внимание, что для нашего региона тоже очень важно», — заключил Александр Козловский.

Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые прошли 18-20 сентября.