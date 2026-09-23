Вячеслав Володин сохранит пост спикера Госдумы

Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве, — сказали два федеральных чиновника и один осведомленный источник, близкий к администрации президента. По информации источника в Госдуме, решение о том, что Володин остается в своей должности, уже принято.

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При этом собеседники оговариваются, что подобные решения окончательно принимает только президент. Два собеседника в Думе отмечают, что решения такого уровня могут поменяться даже накануне первого пленарного заседания.

По словам собеседников, спикер Думы был активно задействован в обсуждениях нового состава нижней палаты российского парламента. Его мнение необходимо учитывать, так как именно Володин будет руководить в новой Думе, отмечают они.

Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом, ранее ни один политик не занимал эту должность более двух сроков подряд. Спикера выбирает Госдума из числа депутатов, пишет РБК.

На выборах 2026 года Володин возглавлял территориальную группу по родной для себя Саратовской области, а также баллотировался от партии по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164, где победил с результатом 82,84%.