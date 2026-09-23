Команда псковского «Яблока» не будет оспаривать результаты выборов

Команда псковского «Яблока» приняла решение не оспаривать результаты выборов. Ключевой момент, который продолжит обжаловать региональное отделение - отмена регистрации списка на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. Об этом рассказала заместитель председателя реготделения партии Яна Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Командой принято решение не оспаривать результаты выборов. Ключевой момент, который мы продолжим оспаривать - отмена регистрации нашего списка на выборах в Заксобрание. Исходя из процентов, которые набрали кандидаты от "Яблока" в одномандатных округах, можно сделать однозначный вывод: список партии прошел бы 5-процентный барьер, более того: мы могли претендовать на второе место в парламенте региона», - заявила Яна Иванова.

Ранее судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ оставила кассационную жалобу регионального отделения партии «Яблоко» без удовлетворения. Решение Псковского областного суда об отмене регистрации единого списка кандидатов в Законодательное Собрание Псковской области признано законным и оставлено в силе.

Напомним, списки «Яблока» с выборов в Госдуму и в Заксобрание Псковской области сняли по искам представителей партии «Родина» из-за нарушений при подаче документов.