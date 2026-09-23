Избирательная система, несмотря на сложную ситуацию в мире, выстояла – Игорь Сопов

Итоги минувшей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) подвел председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов.

«Итоги избирательной кампании мы оцениваем положительно. Была достаточно высокая явка, примерно на 8% выше, чем в 2021 году и по Законодательному Собранию Псковской области, и по Государственной Думе. Самое важное для нас – это отсутствие жалоб и нарушений на выборах. Для нас это основной критерий, которым руководствуется в том числе Центральная избирательная комиссия при оценке деятельности избирательных комиссий. Мы считаем, что кампания прошла хорошо», – поделился своим мнением Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома отметил, что избирательная система, несмотря на геополитическую обстановку и возможные сложности, выстояла и доказала международной общественности, что в России прошли честные и легитимные выборы.

«Избирательная система, несмотря на сложную ситуацию в мире, выстояла. О возникновении проблем в этой связи говорили и Элла Памфилова (председатель ЦИК России – ред.) в своих выступлениях, и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, потому что в таких сложных геополитических условиях мы проводили кампанию впервые. Для нас это было прежде всего международным вызовом. Мы показали, что в стране есть сменяемость власти, есть легитимность, есть честные выборы, на которые люди приходят и голосуют», – заключил Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялось 18-20 сентября.