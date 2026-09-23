1577 человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации на избирательных участках в регионе. Такими сведениями поделился в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Проект "Здоровье наших избирателей" будет продолжаться. В каждом районе и городе были автобусы, где можно было пройти диспансеризацию и привиться. В этом году министерство здравоохранения посчитало, привились 1577 человек. А диспансеризацию прошли 229 избирателей. Это серьезный показатель», – сообщил Игорь Сопов.

Напомним, «Здоровье наших избирателей» — это совместный проект Избирательной комиссии Псковской области и регионального Министерства здравоохранения, который реализуется в дни голосования.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялось 18-20 сентября.