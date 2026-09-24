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Антон Мороз отказался от мандата депутата псковского ЗакСа

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Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз отказался от мандата в Законодательном Собрании Псковской области, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Антон Мороз

Освободившийся мандат будет передан нынешнему главе Островского муниципального округа Дмитрию Быстрову. 

Дмитрий Быстров

Ранее сообщалось, что вакантные депутатские мандаты по партийному списку «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области перейдут депутату Псковской городской Думы Антону Морозу, депутату Заксобрания седьмого созыва Олегу Савельеву и редактору газеты «Невельский вестник» Марине Быстровой.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский ранее в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня» рассказывал, что из списка партии в Госдуму может войти Антон Мороз.   

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Пресс-портреты

Савельев Олег Дмитриевич

Савельев Олег Дмитриевич

​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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