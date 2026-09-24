Медведев назвал кандидатуры глав комитетов Госдумы

«Единая Россия» выдвинула кандидатуры глав думских комитетов.
Предложенный партией перечень выглядит следующим образом:
- Андрей Макаров — комитет по бюджету и налогам;
- Николай Шульгинов — комитет по энергетике;
- Павел Крашенинников — комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству;
- Владимир Касатонов — комитет по обороне;
- Юрий Петров — комитет по уголовному и административному законодательству;
- Ирина Белых — комитет по просвещению;
- Владислав Головин — комитет по молодежной политике;
- Олег Морозов — комитет по контролю;
- Сергей Боярский — комитет по информационной политике, информационным технологиям, и связи;
- Ольга Казакова — комитет по культуре;
- Евгений Москвичев — комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;
- Владимир Гутенев — комитет по промышленности и торговле;
- Максим Топилин — комитет по экономической политике;
- Сергей Пахомов — комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
На пост главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту названа кандидатура Александра Сидякина. Еще один новый комитет — по уголовному и административному законодательству — должен возглавить Юрий Петров, пишет РБК.
Напомним, в новом созыве Псковскую область в Госдуме будет представлять секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Ранее сообщалось, что вторым депутатом от региона (по списку) может стать депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.