Медведев назвал кандидатуры глав комитетов Госдумы

«Единая Россия» выдвинула кандидатуры глав думских комитетов.

Предложенный партией перечень выглядит следующим образом:

Андрей Макаров — комитет по бюджету и налогам;

Николай Шульгинов — комитет по энергетике;

Павел Крашенинников — комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству;

Владимир Касатонов — комитет по обороне;

Юрий Петров — комитет по уголовному и административному законодательству;

Ирина Белых — комитет по просвещению;

Владислав Головин — комитет по молодежной политике;

Олег Морозов — комитет по контролю;

Сергей Боярский — комитет по информационной политике, информационным технологиям, и связи;

Ольга Казакова — комитет по культуре;

Евгений Москвичев — комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;

Владимир Гутенев — комитет по промышленности и торговле;

Максим Топилин — комитет по экономической политике;

Сергей Пахомов — комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

На пост главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту названа кандидатура Александра Сидякина. Еще один новый комитет — по уголовному и административному законодательству — должен возглавить Юрий Петров, пишет РБК.

Напомним, в новом созыве Псковскую область в Госдуме будет представлять секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Ранее сообщалось, что вторым депутатом от региона (по списку) может стать депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.