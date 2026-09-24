 
Политика

Медведев назвал кандидатуры глав комитетов Госдумы

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«Единая Россия» выдвинула кандидатуры глав думских комитетов.

Предложенный партией перечень выглядит следующим образом:

  • Андрей Макаров — комитет по бюджету и налогам;
  • Николай Шульгинов — комитет по энергетике;
  • Павел Крашенинников — комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству;
  • Владимир Касатонов — комитет по обороне;
  • Юрий Петров — комитет по уголовному и административному законодательству;
  • Ирина Белых — комитет по просвещению;
  • Владислав Головин — комитет по молодежной политике;
  • Олег Морозов — комитет по контролю;
  • Сергей Боярский — комитет по информационной политике, информационным технологиям, и связи;
  • Ольга Казакова — комитет по культуре;
  • Евгений Москвичев — комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;
  • Владимир Гутенев — комитет по промышленности и торговле;
  • Максим Топилин — комитет по экономической политике;
  • Сергей Пахомов — комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

На пост главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту названа кандидатура Александра Сидякина. Еще один новый комитет — по уголовному и административному законодательству — должен возглавить Юрий Петров, пишет РБК.

Напомним, в новом созыве Псковскую область в Госдуме будет представлять секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Ранее сообщалось, что вторым депутатом от региона (по списку) может стать депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. 

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