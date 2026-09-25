Вакантный мандат депутата Заксобрания Псковской области передан директору Плюсской школы

Директор Плюсской средней общеобразовательной школы Оксана Лазарева может стать депутатом Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России». Ей передан мандат, ставший вакантным в результате отказа от него группы кандидатов от партии.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Как сообщалось ранее, другой вакантный мандат накануне передан главе Островского муниципального округа Дмитрию Быстрову.

Напомним, по результатам прошедших 18-20 сентября выборов во фракцию «Единой России» в Законодательном Собрании войдет 21 депутат. На пост председателя президиумом регионального политсовета «Единой России» выдвинута кандидатура главы города Пскова Бориса Елкина.