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Вакантный мандат депутата Заксобрания Псковской области передан директору Плюсской школы

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Директор Плюсской средней общеобразовательной школы Оксана Лазарева может стать депутатом Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России». Ей передан мандат, ставший вакантным в результате отказа от него группы кандидатов от партии.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Как сообщалось ранее, другой вакантный мандат накануне передан главе Островского муниципального округа Дмитрию Быстрову.

Напомним, по результатам прошедших 18-20 сентября выборов во фракцию «Единой России» в Законодательном Собрании войдет 21 депутат. На пост председателя президиумом регионального политсовета «Единой России» выдвинута кандидатура главы города Пскова Бориса Елкина.

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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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