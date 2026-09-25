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Олег Брячак о сложении полномочий Борисом Елкиным: У меня это вызвало паническую атаку

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Заявление об отставке главы города Пскова Бориса Елкина вызвало у депутата Псковской городской Думы Олега Брячака паническую атаку. Об этом он заявил на сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Вопрос серьёзный, важный. Знаете, изначально я хотел проголосовать против. Например, лично я не обладаю информацией о том, кто займет место Бориса Елкина. Будет ли он настолько компетентен? У меня это вызвало паническую атаку, честно. Но понимая, что уважаемый Борис Андреевич не уезжает в министерство, в Москву, а остается в регионе, получая более высокую должность, которая позволяет решать насущные вопросы на более высоком уровне, я подумал, что на новой должности Борис Андреевич принесёт еще больше пользы», - заметил Олег Брячак. 

Депутат пояснил, что должность председателя ЗакСа - более серьезная, и с качествами Бориса Елкина на таком посту можно принести еще больше пользы для всей Псковской области. 

«Очень приятно видеть, что руководство нашего региона отмечает заслуги эффективных руководителей. Именно они получают возможность карьерного роста. Я не любитель делать комплименты, но хочу констатировать факт. Я редко вижу должностных лиц, кто так погружен в работу. Он всегда может ответить на все вопросы. Он живет своим делом. Борис Андреевич, спасибо за вашу работу, город в таком состоянии не был никогда. Ремонты ведутся, трава косится, как горожанин я вас благодарю, успехов вам», - выступил Олег Брячак. 

Ранее сообщалось, что президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.

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Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова (2022-2026 гг.)

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